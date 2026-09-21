El ex DT de Colo Colo quiere que el Cacique vaya con dos delanteros de área para el choque ante Audax Italiano en la Copa Chile.

Se acabó el descanso para Colo Colo, que este martes vuelve a jugar y lo hará por la ida de los octavos de final de la Copa Chile frente a Audax Italiano, en el estadio Nacional.

El Cacique sufrirá ante los itálicos, puesto que tendrá una serie de bajas por los citados a las selecciones en la fecha FIFA y por problemas físicos, como el del arquero Gabriel Maureira.

Una de las ausencias que tendrá Colo Colo es el delantero Leandro Hernández, fijo para Fernando Ortiz en la temporada, y quien recibió su primera citación a la Roja adulta e irá a la gira por Norteamérica. El Cacique tendrá que cambiar su ataque.

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Gualberto Jara apuesta por Javier Correa y Maximiliano Romero en Colo Colo

Para analizar el presente de Colo Colo en RedGol hablamos con Gualberto Jara, quien cree que la solución ofensiva que tiene el Tano es poner a Javier Correa y Maximiliano Romero como delanteros.

“Que jueguen los dos tanques arriba, me parece que es lo mejor que puede hacer Colo Colo ante Audax. Puede ser una opción que le de más profundidad al equipo”, dijo el paraguayo.

Maxiliano Romero asoma como titular en el Cacique. Foto: Colo Colo

“Jugar con los dos 9 le da la posibilidad de buscar con paredes por el medio, pero también hacer juego por las bandas y buscar los centros. Es una linda opción que podría probar en la Copa Chile”, agregó Jara.

Colo Colo se mide ante los itálicos este martes, en una serie que se define el próximo viernes, con ambos juegos disputándose en el Nacional.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.