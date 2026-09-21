El Romántico Viajero ya no tiene muchas opciones en la Liga de Primera y busca dar una vuelta en esta temporada.

Universidad de Chile no ha tenido el rendimiento esperado en la temporada 2026, pero todavía tiene una buena opción para dar una vuelta olímpica: la Copa Chile.

El Romántico Viajero si bien es escolta de Colo Colo en la Liga de Primera, está a 12 puntos de distancia de la cima. Con ese panorama, es muy difícil que logren ser campeones en ese torneo, por lo que deben apuntar a conseguir la clasificación a Copa Libertadores.

El objetivo de U. de Chile

Esta semana se reanuda la Copa Chile 2026. Esta vez Universidad de Chile se medirá ante Everton en octavos de final. En vista de que en la Liga de Primera es Colo Colo el equipo que tiene el título casi en el bolsillo, en los Azules no quieren terminar con las manos vacías. Un histórico mete presión.

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“Desconozco los objetivos que se planteó la institución este año. No sé qué fue lo que le pidió al cuerpo técnico y a los jugadores. Interpreto e imagino que en primer lugar está ser campeón porque se hace una tremenda inversión en el plantel. Después si no se puede, ser segundo para ir a Copa Libertadores“, indicó César Vaccia a RedGol.

“Salir campeón en Copa Chile te da otra opción de ir a Copa Libertadores y te da un título más. Me parece que es un objetivo a cumplir. Los grandes están obligados a trabajar para ser campeones, obviamente no se puede ganar todo, pero son objetivos que para eso se hacen“, complementó el entrenador que ganó tres títulos con el Romántico Viajero.

César Vaccia es palabra autorizada en U. de Chile. Imagen: Archivo

Universidad de Chile abre la serie de octavos de final ante Everton en Viña del Mar, este jueves 24 de septiembre, cerrando todo como local el domingo 27 del mismo mes. Más allá de su reflexión, César Vaccia no duda que el Bulla tiene que ir con todo por el título.

“La U es un equipo altamente competitivo y deber estar entre sus objetivos el ser campeón de Copa Chile”, cerró el histórico entrenador del Romántico Viajero. Los dirigidos por Fernando Gago intentarán cerrar la temporada destapando champagne.