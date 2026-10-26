El ex delantero del Cacique analiza la situación del lateral izquierdo, quien no fue considerado para el partido ante Palestino.

Colo Colo pasa por un mal momento en la Liga de Primera, porque suma cuatro partidos sin ganar y se complicó en el tramo final del torneo, ya que Universidad de Chile puede quedar a 7 puntos si le gana a Everton.

Los albos pierden terreno y este domingo hicieron un bajo partido ante Palestino en el Santa Laura, donde apenas igualaron 1-1 y le dan chances a la U de soñar con pelear por el título.

Para el choque ante los árabes el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, no citó al segundo capitán del cuadro popular Diego Ulloa, debido a actos de indisciplina que realizó el jugador.

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Lucas Wilchez analiza la indisciplina de Diego Ulloa en Colo Colo

La situación del defensor fue analizada por el ex delantero de Colo Colo Lucas Wilchez, quien en diálogo con RedGol lamentó lo sucedido, ya que el futbolista será el más perjudicado, en este tipo de casos.

“Es una lástima porque el jugador va a quedar en el camino. Todo lo bueno que tiene le juega en contra al futbolista chileno y al jugador en general. Si se encontraba en un buen nivel, es una pena que haga estas cosas”, dijo el argentino.

Diego Ulloa no fue considerado en Colo Colo ante Palestino. Foto: Diego Martin/Photosport

“Creo que si el Tano salió a hablar, fue para cuidarlo, pero a veces tiene que exponerlo para que el joven se dé cuenta de que está haciendo las cosas mal. Si lo cuidas y no cuentas nada, permites que siga cometiendo los mismos errores. A veces hay que exponerlo para que entienda que se está equivocando y que, aunque no se le pase el tren, está perdiendo oportunidades y gastando sus opciones”, agregó Wilchez.

Por último, Lucas Wilchez señaló que Diego Ulloa se equivocó, ya que puede perder el puesto por este tipo de situaciones, porque al jugar en un equipo grande hay mucha competencia.

“Al estar en un equipo grande, puede aparecer otro jugador mejor y te quedas en el camino. En el fútbol actual, más allá del talento, se debe ser muy disciplinado en el día a día. Eres jugador de Colo Colo las 24 horas y, aunque seas joven, la disciplina es fundamental para no perder la oportunidad”, cerró Wilchez sobre Diego Ulloa.

En síntesis

Colo Colo igualó 1-1 ante Palestino y suma cuatro partidos sin ganar.

igualó 1-1 ante Palestino y suma cuatro partidos sin ganar. 7 puntos de diferencia tendrá Universidad de Chile si le gana a Everton.

de diferencia tendrá Universidad de Chile si le gana a Everton. Diego Ulloa no fue citado por Fernando Ortiz por actos de indisciplina.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a la cancha este viernes 30 de octubre, cuando desde las 19:00 horas se mida ante Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera