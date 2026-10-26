Los Albos llegaron a 4 partidos sin ganar, aunque siguen teniendo una gran diferencia en la cima.

Colo Colo otra vez no pudo ganar en la Liga de Primera. Esta vez fue Palestino el equipo que los amargó, algo que dejó muy molestos a los hinchas albos y así lo demostraron con una canción.

Los dirigidos por Fernando Ortiz comenzaron ganando antes de los 10 minutos a través de un gol de Javier Correa. Parecía que sería una jornada tranquila, pero en el segundo tiempo Palestino salió con todo y Enzo Roco lo igualó en la recta final del partido.

El enojo de hinchas de Colo Colo

Luego de la derrota de Universidad de Chile ante Universidad de Concepción, y el triunfo de Colo Colo ante Audax Italiano a fines de agosto, los Albos tenían una distancia de 16 puntos. Sin embargo, tras eso los de Macul se olvidaron completamente de ganar.

Ahora los dirigidos por Fernando Ortiz suman 4 partidos sin ganar. Si el Bulla vence a Everton en esta jornada, quedarán a 7 puntos de la cima. Sigue siendo una amplia ventaja, pero la tendencia a la baja preocupa restando 5 fechas para el final del torneo.

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El título que parecía en el bolsillo, sigue muy cerca, pero se encendieron algunas luces de alerta. Los hinchas de Colo Colo no están muy contentos con la situación y pese a lo cerca que están de dar la vuelta olímpica, tras el empate de Palestino en Santa Laura le dedicaron un desafiante cántico a sus futbolistas.

“A ver a ver los jugadores si pueden oír, por la camiseta del albo es matar o morir”, entonaron en Independencia. Esto como un llamado a poner algo más en momentos donde el funcionamiento no está apareciendo para el club más ganador en el fútbol chileno.

Ahora Colo Colo volverá a jugar este viernes 30 de octubre, cuando enfrenten a Universidad de Concepción por la Liga de Primera a las 19:00 horas. Será la oportunidad de volver al triunfo y despejar las dudas que rodean el cierre de una gran campaña.