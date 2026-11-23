Una dupla técnica será la que tome el mando de los árabes en las dos últimas fechas. Ambos tienen pasado como jugadores en el club.

“A Rey muerto, rey puesto”. Así reza el famoso refrán que en Palestino aplicaron rápidamente para su banca. Es que durante la mañana oficializaron el adiós de Guillermo Farré, a dos fechas del final del torneo.

El entrenador argentino había llegado en abril pasado, siendo incluso cuarto de la Liga de Primera en su momento. Sin embargo, los últimos malos resultados sentenciaron su adiós, donde ya dieron su reemplazante.

En lo concreto, serán dos quienes asumirán el fierro caliente en el Tino. “De cara al cierre de la presente temporada, el primer equipo continuará bajo la dirección técnica de Roberto Ávalos y Jorge Schwager, quienes asumirán esta responsabilidad durante los compromisos restantes”, informó el club.

Desde las series menores al primer equipo de Palestino

Roberto Ávalos y Jorge Schwager serán la dupla técnico que tomará el mando de Palestino en las dos últimas fechas. Ambos tienen recorrido en el club tanto como jugadores y, ahora último, en series menores como entrenadores.

Foto: Palestino

“Ávalos tuvo tres pasos por el club como jugador: entre 1997 y 2002, 2007-2013 y entre el 2015 y 2016. Recientemente era entrenador de la Sub 20 de Palestino, siendo un rostro conocido en La Cisterna.

Por su parte, Jorge Schwager jugó entre 2014 y 2015, después fue ayudante técnico de Pablo Guede en la banca. Tras otros pasos como asistente en distintos clubes, ahora las oficiaba en divisiones menores del Tino, en la Proyección.

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Palestino tiene 38 puntos y está noveno en la tabla. Eso sí, dos puntos lo separan de clasificación a Copa Sudamericana, con misma cantidad de duelos por delante: visita ante Audax y local vs Everton.