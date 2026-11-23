Universidad de Chile consiguió un triunfazo frente a O’Higgins. Uno que festejó doble fue Matías Zaldivia, quien tras terminar el encuentro, anunció una linda noticia.

El Romántico Viajero se impuso al Capo de Provincia por 1-0 gracias al gol de Eduardo Vargas. Con esto, más la derrota de Universidad Católica frente a Colo Colo, quedaron muy cerca de asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

La linda noticia de Matías Zaldivia

Universidad de Chile le sacó 5 puntos a los Cruzados, restando 6 en disputa. Con esto, tiene casi en el bolsillo el pasaje a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de América. De esta manera, los dirigidos por Fernando Gago logran su objetivo tras perder el título ante Colo Colo.

Quien festejó con todo tras el partido fue Matías Zaldivia. El central del Romántico Viajero incluso terminó como capitán tras las salidas de Eduardo Vargas y Charles Aránguiz. Desde su llegada desde Colo Colo se ha transformado en uno de los referentes del plantel.

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Claro que no todo lo bueno ocurre dentro de la cancha. Luego de la victoria en Rancagua, Zaldivia utilizó sus redes sociales para anunciar que será padre nuevamente con su esposa, Rosario Molina. Juntos subieron una postal donde se ve el vientre de la madre.

“Se agranda la familia… te estamos esperando Franquito. No sabes la hermana que te toco”, escribió Matías Zaldivia en Instagram, acompañados también de su hija mayor Pili.

De esta manera, Matías Zaldivia espera con ansias el 2027, donde volverá a jugar Copa Libertadores y habrá un nuevo niño esperando sus brazos en casa. Universidad de Chile también intentará cortar la mala racha de 10 años sin títulos nacionales. En una de esas, Franquito viene con la marraqueta bajo el brazo.