El mandamás de Azul Azul tuvo que salir al paso nuevamente para explicar la función del ídolo, dejando en claro que será paso a paso.

La llegada de Eduardo Álamos a la presidencia de Azul Azul dejó de inmediato un cambio que revolucionará la interna en Universidad de Chile, todo con el nombre de Marcelo Díaz.

Fue en la conferencia de presentación del nuevo directorio, donde el mandamás entregó un detalle de que el capitán, tras su retiro en diciembre, pasará a ser parte de la gerencia técnica.

Algo que aterrizó en una entrevista con el diario La Tercera, para entender en mayor plenitud el trabajo que tendrá en la temporada 2027 en el club: “Marcelo Díaz va a ser un asesor de la gerencia técnica”.

Marcelo Díaz tendrá un nuevo cargo en la U para 2027.

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“Marcelo Díaz tiene que aprender cómo se maneja la gerencia técnica”

Universidad de Chile tendrá a Marcelo Díaz en un nuevo rol desde el próximo año, con un detalle: “Él tiene mucho conocimiento por su experiencia en el fútbol para guiar a los jugadores que lleguen al club y que entiendan a la institución a la que llegan”.

Pero acá viene lo más importante, que tiene relación del trabajo que llevará a cabo en la interna en la oficina que comanda Manuel Mayo, en algo que tiene que ir paso a paso.

“Él, por otro lado, también tiene mucho que aprender de cómo se maneja la gerencia técnica de acuerdo al scouting de jugadores. Porque una cosa es entender quién puede ser jugador y la otra es entender quién puede ser el mejor refuerzo para el club o no”, explicó.

“En eso hay un trabajo muy profesional dentro del club, y él está feliz de ponerse a disposición de la gerencia técnica para aprender, traspasar sus conocimientos e impregnar a los jugadores de esta pasión tan grande que tiene”, finalizó.