El nuevo directorio de Azul Azul instauró un grupo que será encargado de ver el plantel para los 100 años.

Universidad de Chile comienza a ver la temporada 2027, donde volverá a competir en el plano internacional en la celebración de sus 100 años de vida, ahora bajo la directiva del presidente Eduardo Álamos.

Por lo mismo, la conformación del plantel también sufrirá cambios, donde si bien Fernando Gago y el gerente deportivo Manuel Mayo tienen mucho que decir, habrá una comisión fútbol para ver estos temas en el mercado de fichajes.

Esto, porque la nueva mesa directiva que manda en la U instauró un grupo que verá todo el tema del plantel, incluso con los refuerzos que llegarán a los azules el próximo año.

Fernando Gago y Manuel Mayo tomarán decisiones con el plantel que deben presentar a la comisión fútbol. Foto: Diego Martin/Photosport

ver también Fernando Gago pierde a dos titulares de U de Chile para enfrentar a Deportes Concepción

Los directores de la U que verán los refuerzos

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes adelantaron los miembros del nuevo directorio de Azul Azul que liderarán la nueva comisión fútbol, además del tema refuerzos.

“En ella estarán Héctor Humeres, José Miguel Insulza, Fernando Coloma, Gonzalo Molina, Edgar Kausel, donde se sumará el presidente Eduardo Álamos y el vicepresidente Jorge Burgos“, destacan.

En ese sentido, más allá de las decisiones que tomen entre Fernando Gago y Manuel Mayo, por posiciones y nombres, también serán sometidos a revisión por esta nueva estructura en la U.

“Nosotros nos vamos a reforzar lo mejor que podamos. Obviamente, siempre salvaguardando los intereses financieros del club, sin poner en compromiso la estabilidad de la institución, pero sí vamos a hacer el mayor esfuerzo para que en estos 100 años que cumple el club tengamos un equipo muy competitivo y ojalá también pueda hacerlo en el plano internacional”, comentó Eduardo Álamos a La Tercera.