El centrocampista de 31 años una vez más dejó de manifiesto sus ganas de permanecer en Pedrero, pero también quedó claro que restan cosas por definir para que eso ocurra.

Álvaro Madrid fue una de las figuras que tuvo Colo Colo en el aplastante triunfo sobre Universidad Católica. Aunque el que se robó las miradas fue Maximiliano Romero, autor de un triplete, el centrocampista también se erigió entre los jugadores claves.

De hecho, Madrid aportó con dos asistencias. La primera fue con un balonazo largo que pilló desprevenida a la zaga de la UC y muy atento al Tigre Romero. El argentino tuvo tanto tiempo, que dejó botear la pelota cuatro veces antes de sacar un misilazo que derrotó al portero Darío Melo.

Y la otra, una gran jugada personal en la que combinó con Francisco Marchant. Luego, picó al espacio y recibió la pelota nuevamente. Hizo un autopase para dejar en el camino a Agustín Farías. Luego de todo eso, asistió a Romero prácticamente en la boca del arco.

Álvaro Madrid logró ser un puntal en el equipo de Colo Colo de Fernando Ortiz. (Dragomir Yankovic/Photosport).

El goleador que tiene el Cacique en la temporada con 20 tantos definió prácticamente en la boca del arco. Pues bien, al cabo del partido, Madrid abordó su continuidad en los albos. “Hay un contrato”, detalló el exjugador de Everton de Viña del Mar.

“Tiene que terminar la Copa Chile y el campeonato. No me desespero. Me ilusiona seguir, pero tranquilo porque falta que termine todavía”, añadió Madrid. Tiene razón: al equipo adiestrado por Fernando Ortiz tiene dos partidos por jugar en la Liga de Primera 2026. Y debe afrontar la semifinal en el certamen copero.

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Álvaro Madrid aborda su futuro… ¿en Colo Colo?

Álvaro Madrid todavía no tiene claro si continuará en Colo Colo, aunque el club ya le manifestó a Everton sus deseos de que así ocurra. De todas maneras, está por verse el futuro del volante de 31 años. “No sé nada. Yo siempre hablo con mi representante”, afirmó.

“Siempre tenemos buena comunicación cuando es algo real. No estoy preguntando tampoco”, añadió Madrid, quien en su carrera también estuvo a préstamo en Unión La Calera. Los albos terminarán el torneo ante Deportes La Serena en casa y visitará a Cobresal en El Salvador.

Álvaro Madrid festeja el título albo en Chillán. (Andrés Piña/Photosport).

Por lo pronto, nada le mueve la aguja al “8” del Eterno Campeón. “Estoy tranquilo esperando terminar el año de buena manera”, sentenció Madrid, quien se transformó en un bastión del equipo adiestrado por el Tano Ortiz durante la campaña 2026.

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