El entrenador del Romántico Viajero respaldó sobremanera a Turboman, autor de tres conquistas ante Everton de Viña del Mar. También le dedicó loas a uno que recibió un sinfín de fustigamientos de los propios hinchas.

Fernando Gago quedó sonriente con el nivel que mostró Eduardo Vargas en la clarísima victoria que U de Chile timbró ante Everton de Viña del Mar. El goleador del equipo se anotó con un triplete en el estadio El Teniente de Rancagua. Dos de esos tantos fueron idénticos.

Vargas le ganó el quién vive de manera increíble a Valentín Vidal, quien se durmió y le permitió al segundo goleador histórico de la selección chilena definir con facilidad para vencer a Ignacio González. Turboman ha tenido un 2026 muy bueno.

Y su retorno al Romántico Viajero sorprendió a más de alguno. “Eduardo es un futbolista que poco puedo decir. Por su trayectoria, su deseo, sus ganas y la forma que afronta cada partido”, manifestó Fernando Gago en la conferencia pospartido ante los Ruleteros.

Eduardo Vargas con la pelota que se llevó a casa por el triplete ante Everton. (Andrés Piña/Photosport).

“Cómo entrena, la predisposición que tiene. Me pone muy contento por él su momento, su contundencia para marcar goles”, manifestó el otrora volante central de Boca Juniors, el Real Madrid de España y la AS Roma de Italia. Además, fijó el rol que tiene el renquino en el plantel.

Evidentemente, es uno de los pesos pesados. “Su estado de ánimo implica mucho, es un líder futbolístico para nosotros“, dijo Gago en torno al ariete de 36 años, autor de 16 goles en esta campaña. 13 de esos tantos los marcó en la Liga de Primera.

Ignacio Vásquez reconoce el poder goleador de Eduardo Vargas en Rancagua. (Andrés Piña/Photosport).

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Gago aplaude a Eduardo Vargas y el nivel de Maxi Guerrero en la U

Además de sacarse el sombrero por Eduardo Vargas, Fernando Gago elogió a otro jugador que rindió en un altísimo nivel en la U de Chile. De hecho, terminó el partido ante Everton con cuatro asistencias. Sí, un póquer de pases-gol. A pesar de todas las críticas que recibe de los hinchas, es indiscutido para el DT.

Las referencias son para Maximiliano Guerrero, quien también fue felicitado por Gago. “Me pone muy contento por él. Es un chico que trabaja mucho, que escucha y tiene ganas de seguir creciendo”, apuntó el estratego del Bulla, que debe preparar un partido especial y definitorio.

Maxi Guerrero en acción ante Julián Alfaro en esa gran tarde que tuvo ante Everton. (Andrés Piña/Photosport).

El 1 de noviembre, a contar de las 17:15 horas, se disputará el Clásico Universitario ante Universidad Católica. Un encuentro en el que la U quiere ratificar su espléndido presente y seguir adelante con el acecho a Colo Colo por el título.

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