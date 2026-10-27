El entrenador del Romántico Viajero le bajó el perfil a un dato muy elocuente: en los últimos cuatro partidos ligueros, la U marcó la misma cantidad de goles que en toda la primera rueda. Pero a Pintita no le movió la aguja eso.

Fernando Gago quedó muy contento por la victoria clara de U de Chile ante Everton de Viña del Mar en el estadio El Teniente de Rancagua. Los azules firmaron un 4-1 incontestable para los Ruleteros y contaron con dos jugadores que brillaron con luz propia.

Uno fue Eduardo Vargas, autor de un triplete en el césped rancagüino. Y el otro, Maximiliano Guerrero, quien regaló cuatro asistencias en el partido. En ese contexto, esta goleada hizo que el Romántico Viajero llegara a 17 goles anotados en los últimos cuatro partidos ligueros.

La misma cantidad que convirtió en toda la primera rueda. Una prueba del presente demoledor que vive el Bulla. Aunque Gago prefirió ponerle paños fríos a ese dato. “Independientemente de la capacidad de gol, el equipo está en una fase de construcción, de seguir afianzando”, manifestó el DT argentino.

Fernando Gago reparte indicaciones en el duelo que la U de Chile le ganó a Everton. (Jorge Loyola/Photosport).

“De llevar cada partido al máximo de las posibilidades, tanto individual y colectivamente. Los niveles individuales aumentan lo colectivo y lo colectivo aumenta lo individual, tenemos que pensarlo de esa manera“, apuntó el exentrenador de Boca Juniors y el Necaxa de México.

Una manera de decirles a sus pupilos que todavía queda camino por recorrer. Y faltan algunos aspectos por pulir. “El equipo, independiente de los goles, está con una confianza”, describió el otrora mediocampista del Real Madrid y el Valencia de España.

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Fernando Gago cree que la U de Chile va por buen camino, pero también piensa que hay algunos aspectos para pulir en el equipo. “Tiene una identidad de juego que vengo planeando”, manifestó Pintita, quien asumió el cargo en el Bulla tras la fallida apuesta por Francisco Meneghini.

“Independiente del resultado en sí, eso es lo más importante. Además de entender situaciones del partido como nos pasó hoy”, sentenció Gago, quien espera seguir con el tranco que agarró el equipo en la segunda rueda del torneo para asediar a Colo Colo.

Futbol, Universidad de Chile vs Everton. Fecha 25, Liga de Ascenso 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fernando Gago es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Everton disputado en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile. 26/10/2026 Andres Pina/Photosport Football, Universidad de Chile vs Everton. 25th turn, 2026 First Division League. Universidad de Chile’s manager Fernando Gago is pictured during a first division league match against Everton at the El Teniente stadium in Rancagua, Chile. 26/10/2026 Andres Pina/Photosport

Por lo pronto, el DT de los azules debe pulir detalles para jugar el Clásico Universitario ante Universidad Católica en el Claro Arena. Aquel partido está pactado para el domingo 1 de noviembre a contar de las 17:15 horas y es decisivo para continuar el acecho al Cacique.

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