Tras clausura de la ANFP: La Roja Sub 17 sufre complicaciones para preparar el Mundial

El elenco dirigido por Ariel Leporati no pudo entrenar en Quilín y hasta aseguran que se bajó amistoso internacional.

Una complicación de palabras mayores enfrenta la selección chilena. Es que la clausura de la ANFP desencadenó en varios problemas tanto administrativos como dentro de la cancha. Lo que afecta directamente al equipo Sub 17, que prepara el Mundial de la categoría que se disputará en Qatar.

Todo comenzó con la alerta de cierre del edificio ubicado en Quilín 5635. ¿El motivo? Una deuda de 172 millones por no cumplir con la patente municipal en la comuna de Peñalolén. Lo que finalmente se concretó este miércoles 28 con la clausura del recinto.

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El alcalde Miguel Concha junto a inspectores municipales llegaron al edificio y solicitaron el retiro de todos los trabajadores. Incluso provocó la salida de los equipos que estaban entrenando en el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay.

Tras ello, se ubicó el cartel de clausurado y que molestó a Pablo Milad ya que según el mandamás de la ANFP nadie se acercó a avisarle con anticipación. “¿Dónde está el alcalde? Le faltó decencia al alcalde, para decir que había una fecha y un aviso para indicar que el edificio no estaba regularizado”, enfatizó el dirigente.

Los problemas por clausura de la ANFP: La selección sub 17, el mayor afectado

Ahora con este cierre del recinto en Quilín se desata un nuevo problema y que afecta a la selección chilena. En especial a las categorías juveniles.

Ya este miércoles se suspendieron los entrenamientos. Incluso el microciclo de la Sub 20 terminó su práctica matutina y tuvo que retirarse del recinto por la orden municipal.

Pero ahora el próximo microciclo queda en suspenso ya que no se podrá entrenar en el recinto. Incluso se habla de que recién en dos meses se podría solucionar el tema.

El otro equipo afectado es la selección Sub 17 que dirige Ariel Leporati y que prepara el Mundial de Qatar . El equipo tenía a la vuelta de la esquina dos amistosos de suma importancia. Lo que ya tuvo un primer impacto.

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Según supo Redgol, se suspendió el partido que estaba programado para el 29 de octubre ante Uruguay. Por lo que todo indica que solo se disputará el encuentro del sábado 31.

El tema es que al no poder utilizar la cancha del Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, se debe buscar alternativas. Por lo que aparece Juan Pinto Durán. Sin embargo, el campo de juego no cumple con los estándares FIFA.

Situación que termina perjudicando a la Sub 17 que finalmente sigue su preparación para el Mundial de la categoría que se disputará en Catar 2026 en noviembre.

En resumen:

La ANFP fue clausurada por una deuda municipal de 172 millones de pesos.

El alcalde Miguel Concha concretó el cierre de la sede el 28 de octubre.

La selección Sub 17 canceló su partido amistoso contra Uruguay por la clausura.