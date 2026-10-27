El histórico lateral derecho de La Roja entregó su opinión sobre los jugadores que vienen.

La selección chilena vive un periodo de búsqueda de nuevos jugadores que puedan ser importantes. Por esta razón, Mauricio Isla es palabra autorizada para dar su opinión al respecto.

El Huaso debutó en La Roja en 2007 y hasta 2024 fue un fijo como el lateral derecho. Solo el paso del tiempo lo sacó de Juan Pinto Durán, pero dejó una huella imborrable como titular los dos títulos de Copa América conseguidos en 2015 y 2016.

Los sucesores de Isla en Chile

Luego de culminar su contrato con Colo Colo en 2025, Mauricio Isla se mantuvo alejado del foco mediático, hasta que en septiembre recién pasado salió a confirmar su retiro definitivo del fútbol. Si bien asegura que tenía la opción de seguir, explicó que era el momento adecuado de decir adiós.

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“Sí hubo ofertas, pero no las quise tomar. Tomé una decisión muy importante para mí y lo hice en una fecha muy importante, que fue en la que hice el debut en la selección (7 de septiembre de 2007). Creo que se dio en el momento justo para poder decirle adiós a la selección“, indicó Isla a Mundo Cracks.

Respecto a su puesto en La Roja, Isla destacó a cinco jugadores que lo pueden suplir. “Te puedo decir Fabián Hormazábal y Felipe Loyola, que son los más maduros. Está Sebastián Arancibia en la Católica, que también necesita una oportunidad. Está Felipe Faúndez de O’Higgins; Francisco Salinas de Coquimbo que también hizo las cosas bien. Hay muchos laterales que pueden rendir muy bien en la selección“, afirmó.

Isla jugó hasta 2025 a nivel profesional con la camiseta de Colo Colo. Imagen: Photosport

Mauricio Isla muchas veces tuvo que enfrentar cuestionamientos, pero su exitosa avala sus grandes condiciones. Clubes como Udinese, Juventus, Olympique de Marsella, Fenerbahce, Flamengo, Independiente, Universidad Católica y Colo Colo, entre otros, supieron de su calidad. El Huaso da la clave.

“Palabra cierta es el tema del sacrificio, la humildad de seguir trabajando al 100%. Las críticas son difíciles, yo lo viví también, pero siempre tuve la fuerza para seguir adelante. Nosotros vivimos momentos malos, pero también cosas muy lindas. Espero que a esta generación que venga le puedan ocurrir cosas buenas también”, cerró Mauricio Isla.