La amenaza de Marcelo Morales para el Clásico Universitario: “No me lo pierdo ni cag…”

El lateral izquierdo de la U salió por precaución en la goleada ante Everton y señaló que no se pierde el duelo con la UC.

La Liga de Primera está que arde. Ya no es un torneo de un equipo escapado, puesto que Universidad de Chile le mete miedo a Colo Colo en el tramo final del torneo.

Los azules están en racha positiva y este lunes golearon a Everton por 4-1, resultado que pone a la U a cortos 7 puntos de los albos, con 15 unidades en disputa.

El próximo partido de los laicos es grande, puesto que se medirá ante Universidad Católica en el Claro Arena por el Clásico Universitario, encuentro que enciende el lateral izquierdo del sublíder Marcelo Morales.

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Marcelo Morales no se pierde el Clásico Universitario

El zurdo se retiró con problemas físicos del partido con Everton, porque fue reemplazado por Fernando Gago a los 63 minutos por Nicolás Fernández, pero avisó que no será baja este domingo.

“Fue un susto nomás. Es para cuidarse un poquito, pero estoy bien. Salí por precaución. Este partido (el Clásico) no me lo pierdo ni cagando“, dijo Morales a TNT Sports.

Marcelo Morales habló de su estado físico. Foto: Andres Pina/Photosport

Marcelo Morales, además, fue consultado sobre la pelea con Colo Colo por el título de la Liga de Primera y aseguró que van a luchar hasta el final.

“La verdad es que ellos perdieron puntos y nosotros sumamos, así que hasta que tengamos opciones matemáticas vamos a luchar hasta el final y vamos a ganar todo lo que nos queda”, cerró.

En síntesis

Marcelo Morales confirmó que jugará el Clásico Universitario tras salir por precaución .

confirmó que jugará el Clásico Universitario tras salir por . Universidad de Chile goleó 4-1 a Everton este lunes por la Liga de Primera.

goleó este lunes por la Liga de Primera. Siete puntos separan a la U del puntero Colo Colo con 15 unidades en disputa.

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¿Cuándo y a qué hora es el clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de noviembre, a partir de las 15:15 horas, en el estadio Claro Arena.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera