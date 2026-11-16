El portero Juan Ignacio Dobboletta fue determinante en la salvación de los comerciantes. “Lo sacamos adelante”, recalcó.

La Primera B vivió una definición de infarto. Esto porque Rangers de Talca se jugó sus últimas cartas ante Deportes Santa Cruz. El encuentro en el Estadio Joaquín Muñoz fue un montaña rusa de emociones y que casi termina de la peor forma para los locales.

Esto porque al minuto 11, el juez Cristian Garay cobró penal para los rojinegros. Juan Ignacio Dobboletta cometió falta sobre Ignacio Mesías y pasaba a ser el villano de la jornada.

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Pero el portero de inmediato tuvo su revancha. Es que con felina reacción, logró sacar el potente remate de Alejandro Márquez y mantuvo el arco en cero para conseguir ese punto que necesitaba Santa Cruz para mantenerse en la Primera B.

Incluso hubo reclamos por un posible adelantamiento, pero en la transmisión de TNT Sports se apreció como siempre mantuvo un pie sobre la línea como exige el reglamento.

“Hubo una mala comunicación en la jugada del penal. Por suerte pude atajar el penal. Hay muchas emociones juntas“, indicó el portero que de inmediato pasó a ser el héroe de la jornada.

El desahogo de Dobboletta tras la salvación de Santa Cruz

Tras el pitazo final, vino el desahogo de Deportes Santa Cruz que logró mantener la categoría, mientras su rival Rangers de Talca fue condenado al descenso a Segunda.

Por lo mismo, el portero formado en Racing Club destacó la entrega de sus compañeros en los momentos más difíciles. “Cumplimos el objetivo, no es lo que planteamos a principio de año, pero es lo que nos tocó”, recalcó Dobboletta.

“Es mi segundo año en el club, lo viví de forma muy especial. Por suerte seguimos en la categoría. Ahora necesito un descanso con mi mujer y mi hija”, sentenció el portero que ahora debe definir su futuro en los comerciantes ya que termina contrato a finales del 2026.