No se vio en TV: La cruel burla que sufrió Rangers de Talca tras confirmarse el descenso

No se vio en TV: Así se burlaron de Rangers de Talca tras sufrir descenso

La Primera B cerró su temporada 2026. Este domingo 15 de noviembre se disputó la fecha 30 y lo que será una fecha difícil de olvidar para Rangers de Talca. El cuadro rojinegro bajo el mando de Ivo Basay no pudo superar a Deportes Santa Cruz y fue condenado al descenso.

Pese a ser más que su rival, y hasta tener un penal a su favor, el cuadro talquino no pudo marcar diferencias sobre los comerciantes y con el empate cerró una temporada para el olvido.

ver también Nació en U Católica, “volvió del retiro” y llora por Rangers: “Perdón a mis hijos, les dije que lo íbamos a lograr”

En total fueron 30 partidos de los cuales ganó solo cinco, empató siete y perdió 18. Lo que se reflejó en una diferencia de 28 goles anotados y 47 recibidos. En total 22 puntos que lo ubicaron en el fondo de la tabla y ahora debe pasar a la segunda división.

“No fue un gran año, se termina de la peor manera. Nos vamos muy tristes. Nos vamos a levantar y Rangers va a volver donde debe estar“, enfatizó Fabián Cerda a TNT Sports.

El tema es que esta caída no pasó desapercibida para sus rivales más acérrimos. Lo que se transformó en tema en redes sociales.

No se vio en TV: la cruel burla por el descenso de Rangers

La primera burla llegó en el propio Estadio Joaquín Muñoz. Al termino del partido y con el pitazo final del juez Cristian Garay, se escuchó el tema “Que te vaya bien” del Grupo Zúmbale Primo y Santaferia.

“Que te vaya bien, que te vaya super bien”, reza el tema, que se escuchó por los alto parlantes y que rápidamente se vitalizó en redes.

El otro que se mofó del momento, aunque lo hizo más sutil, fue Curicó Unido. El elenco tortero subió un resumen de la temporada y lo hizo con el tema “Te vas” de Américo en alusión a la grave situación de su rival. Sin embargo, lo bajaron minutos más tarde.