Este icónico DT argentino, ganador del único título de Cobresal en la máxima categoría, sufrió en carne propia la caída de los Piducanos a la Segunda División a pesar de haber mantenido a su equipo en la categoría de plata.

Se acabó la fase regular de la Primera B y aunque habrá una súper final para definir al campeón, quedó zanjada la condena de Rangers de Talca al descenso a la Segunda División del fútbol chileno. Los Piducanos no pudieron vencer a Deportes Santa Cruz en la fecha 30.

A pesar de haber dispuesto de un penal, que desperdició Alejandro Márquez. Bah, que en rigor lo atajó el portero argentino Juan Ignacio Dobboletta, figura en el partido. En ese contexto, el DT del cuadro santacruzano vivió una jornada dulce por mantener la categoría.

Pero muy agria por ver a varios conocidos y cercanos bajar a la tercera categoría del balompié nacional. “Esto es futbol. Lamentablemente se va un equipo donde uno tiene afecto porque es el primer club que uno llegó”, manifestó Dalcio Giovagnoli en TNT Sports.

Deportes Santa Cruz se mantuvo en la categoría. (Jose Robles/Photosport).

El estratego argentino añadió que “hay mucha gente amiga, conocida. Eso lamentablemente me duele. Rangers fue el equipo que nos brindó la posibilidad de trabajar en Chile”, apuntó Giovagnoli, quien tiene una vasta trayectoria en el balompié criollo, donde logró un hito histórico: conquistar la primera división al mando de Cobresal en el único título de los Mineros en la élite.

Dalcio Giovagnoli dirigió Rangers desde marzo de 2012 hasta septiembre de 2013. (Dragomir Yankovic/Photosport).

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Giovagnoli lamenta el descenso de Rangers y valora quedarse en la Primera B

A pesar del dolor que vivió Dalcio Giovagnoli por ver a Rangers caer al descenso a la tercera categoría del fútbol chileno, él logró el objetivo de mantener a Santa Cruz en la Primera B. Y destacó varios aspectos de sus dirigidos en el partido que marcó la despedida rojinegra.

“La solidez táctica del equipo. Sostuvo, aguantó en situaciones del lado de ellos, pero no sé si es merecimiento. Tuvimos buenos rendimientos”, marcó Giovagnoli, quien en Chile también fue DT de Deportes Temuco, Cobreloa, O’Higgins y Curicó Unido.

Dalcio Giovagnoli dejó abierta la puerta para seguir en Santa Cruz. (Diego Martin/Photosport).

Por cierto, también abordó posibilidades de su futuro. “Lo primero es descomprimir un poco. Viajar a Argentina y después la otra semana veremos qué hacemos. Existe acá la posibilidad de la continuidad y la analizaremos”, sentenció Giovagnoli, quien dejó abierta la chance de seguir en los santacruzanos.

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Así quedó la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Rangers de Talca resultó en el último lugar de la Primera B y fue condenado a jugar la Segunda División el año entrante.