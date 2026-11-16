Se acabó la fase regular de la Primera B y aunque habrá una súper final para definir al campeón, quedó zanjada la condena de Rangers de Talca al descenso a la Segunda División del fútbol chileno. Los Piducanos no pudieron vencer a Deportes Santa Cruz en la fecha 30.
A pesar de haber dispuesto de un penal, que desperdició Alejandro Márquez. Bah, que en rigor lo atajó el portero argentino Juan Ignacio Dobboletta, figura en el partido. En ese contexto, el DT del cuadro santacruzano vivió una jornada dulce por mantener la categoría.
Pero muy agria por ver a varios conocidos y cercanos bajar a la tercera categoría del balompié nacional. “Esto es futbol. Lamentablemente se va un equipo donde uno tiene afecto porque es el primer club que uno llegó”, manifestó Dalcio Giovagnoli en TNT Sports.
El estratego argentino añadió que “hay mucha gente amiga, conocida. Eso lamentablemente me duele. Rangers fue el equipo que nos brindó la posibilidad de trabajar en Chile”, apuntó Giovagnoli, quien tiene una vasta trayectoria en el balompié criollo, donde logró un hito histórico: conquistar la primera división al mando de Cobresal en el único título de los Mineros en la élite.
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A pesar del dolor que vivió Dalcio Giovagnoli por ver a Rangers caer al descenso a la tercera categoría del fútbol chileno, él logró el objetivo de mantener a Santa Cruz en la Primera B. Y destacó varios aspectos de sus dirigidos en el partido que marcó la despedida rojinegra.
“La solidez táctica del equipo. Sostuvo, aguantó en situaciones del lado de ellos, pero no sé si es merecimiento. Tuvimos buenos rendimientos”, marcó Giovagnoli, quien en Chile también fue DT de Deportes Temuco, Cobreloa, O’Higgins y Curicó Unido.
Por cierto, también abordó posibilidades de su futuro. “Lo primero es descomprimir un poco. Viajar a Argentina y después la otra semana veremos qué hacemos. Existe acá la posibilidad de la continuidad y la analizaremos”, sentenció Giovagnoli, quien dejó abierta la chance de seguir en los santacruzanos.
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