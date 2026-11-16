El entrenador del cuadro piducano dio la cara tras el empate sin goles ante Deportes Santa Cruz que selló el descenso de los talquinos.

Rangers de Talca se quedó corto en su arremetida en la Primera B y terminó sellando un descenso histórico a la Segunda División Profesional tras igualar sin goles ante Deportes Santa Cruz en el Estadio Municipal Joaquín Muñoz García.

Por primera vez en su historia los talquinos tendrán que jugar en la tercera categoría del fútbol chileno, un verdadero mazazo que dolerá por mucho tiempo en la Región del Maule.

Uno que tuvo que poner la cara tras este descalabro fue Ivo Basay. Pese a que pudo sacar algunos buenos resultados desde su llegada, no logró hacer el milagro de mantener a Rangers en la B, lo que instala dudas en su futuro en el club.

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Lo que dijo Ivo Basay tras el descenso de Rangers

El Hueso declaró a los medios tras el empate que “quiero mucho a esta institución. Me encariñé enormemente. Sabiendo la responsabilidad que teníamos se logró hacer un equipo que compitiera. Siempre nos faltó la chaucha para el peso, cuando no pudimos concretar partidos con mucha claridad. Eso ya pasó y creo que tiene que venir una reestructuración de todo orden”.

Rangers cerró este 2026 en la B como colista con apenas 22 unidades en 30 partidos jugados. | Foto: Photosport.

“Se tienen que reunir todos los estamentos para recomponer esto, porque Rangers no se merece lo que pasó. Estos son fuentes laborales para nosotros y para los jugadores. Hay que hacer todo el autocrítica que corresponda y nadie está ajeno a esa responsabilidad”, agregó.

Para cerrar, Basay afirmó que “tuvimos momentos para haber liquidado el partido y no fuimos capaces de hacerlo. Sabíamos que ellos se iban a meter atrás, que iban a contra golpear y que la cancha era difícil, muy chica y en mal estado. Teníamos que sacar ventaja de las oportunidades y no fuimos capaces de hacerlo”.

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En síntesis