Alarma en la U: las sanciones que arriesgan Eduardo Vargas y Marcelo Morales por polémicos gestos

“Turboman” y el “Shelo” respondieron a las provocaciones de los hinchas cruzados y podría perderse más de una fecha en el cierre de campeonato.

Universidad Católica se quedó con el clásico universitario 203. El elenco de Daniel Garnero superó por 1-0 a la “U” y cortó la buena racha que arrastraba el elenco de Fernando Gago.

Por lo que ahora quedó a diez de distancia del puntero que es Colo Colo y solo a dos de los cruzados por la lucha del Chile 2. Pero un registro tras el partido en el Claro Arena podría complicar aún más a los azules.

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Esto debido a que tras el pitazo de Diego Flores, se apreció como Eduardo Vargas y Marcelo Morales le hicieron gestos a los hinchas de la UC.

“Turmoman” miró su camiseta y mostró el escudo de la “U”. Por su parte, el “Shelo” hizo el gesto de tener frío y apuntó hacia los hinchas que estaban al borde de la cancha.

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Lo que rápidamente se vitalizó en redes sociales y generó el repudio de los cruzados que de inmediato exigieron las penas del infierno para los jugadores del Bulla.

¿Cuál es la sanción para Eduardo Vargas y Marcelo Morales?

En primera instancia, ninguno de los gestos fue incluido en el informe del árbitro Diego Flores. Pero no se descarta que puedan ser denunciados en las próximas horas.

Es que los cruzados tienen la opción de llevar los registros para conseguir que se castigue al delantero y al lateral. Tal como ocurrió cuando Azul Azul llevó los videos de Javier Correa tras el Superclásico y que posteriormente terminó con dos fechas de sanción.

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Ahora el último registro en San Carlos también pesa sobre la “U”. Es que Lucas Assadi, en el anterior clásico disputado en el Claro Arena, también se retiró realizando gestos contra los hinchas.

En dicho caso, el “Ninja azul” recibió tres fechas de castigo. Pero además de simular el gesto de tener frío, también realizó un escupitajo contra las tribunas locales.

¿Cuántos partidos le quedan a Universidad de Chile?

A Universidad de Chile le quedan por disputar cuatro partidos por la Liga de Primera. Por la fecha 27° recibe a Cobresal este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas.

Luego visita a O’Higgins el 22 de noviembre y Deportes Concepción el 29/11. La última jornada será frente a Unión La Calera. Lo que está programado para 6 de diciembre.