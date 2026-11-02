El Samurai percibió las dudas que planteó el Príncipe en torno a su continuidad en Universidad de Chile para el año entrante y le dejó una petición a nombre del Romántico Viajero.

Después de las declaraciones que lanzó Charles Aránguiz luego de la derrota de Universidad de Chile en el Clásico Universitario 203, fue Johnny Herrera el que entendió que están todas las alarmas prendidas. El icónico arquero que tuvieron los azules escuchó todo con atención en el panel de Todos Somos Técnicos.

Y apenas terminó la entrevista del Príncipe, dejó por sabida la señal de emergencia que el mediocampista bicampeón de América encendió. “Leyó muy bien el año irregular del equipo, también el personal”, lanzó Herrera antes de un mensaje con tono de súplica.

“Pero está hueveando, tiene que seguir sí o sí. Es el mejor jugador de la U. Él es un tipo arraigado en la U, más allá de la gente que esté o no, por sobre todo tiene que estar el equipo. Está dentro de los tres mejores del equipo”, añadió el Samurao en el programa de TNT Sports.

Otra imagen del afectuoso saludo de Johnny Herrera con Charles Aránguiz. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Herrera tuvo más para decir respecto de esta situación. “Es súper claro. Fue el mejor del medio. Cuando jugó en el puesto que debe jugar, rindió como debe rendir. En el Superclásico contra Colo Colo en el Nacional, lo sacaron y el equipo se fue a las pailas”, aseguró el otrora golero de los azules, Everton de Viña del Mar y Corinthians de Brasil.

“Después de que salió hoy, el equipo jugó a los ponchazos. La otra vez insinuó algo que el equipo le dijo que el técnico tenía que salir. Pero cada vez que sale, el equipo se va a la cresta. Fue muy honesto”, manifestó Herrera, quien también compartió con Aránguiz en el Mundial de Brasil 2014.

ver también Distinto discurso: Charles Aránguiz va contra la corriente de Fernando Gago en U. de Chile

Johnny Herrera implora por la continuidad de Charles Aránguiz para 2027

Johnny Herrera olfatea que Charles Aránguiz tiene la duda de seguir en la U de Chile para la temporada venidera. De hecho, habló de una experiencia personal, aunque sin dar nombres. “Yo tenía un gerente de la U que fue presidente y me decía ‘no me hables de fútbol, veamos los números”, contó el Samurai.

EncuestaSi dependiera de ti, ¿asegurarías a Charles Aránguiz en la U de Chile 2027? Si dependiera de ti, ¿asegurarías a Charles Aránguiz en la U de Chile 2027? Ya votaron 0 personas

“Pero con Charles yo iría más allá. Se está auto cuestionando si sigue o no, más allá de la cláusula. Yo le diría ‘compadre, tiene que seguir’. O por la parte futbolística o para que ayude al club desde el camarín a estabilizar de una vez por todas”, expuso Herrera.

Charles Aránguiz recibe indicaciones de Fernando Gago, quien en los 76 minutos del Clásico Universitario, reemplazó al Príncipe por Lucas Barrera. (Marco Vazquez/Photosport).

Agregó que “mi petición hacia él sería esa. Tiene que seguir sí o sí, es de los jugadores más importantes en la historia del club. Si tiene que negociar con una nube o una sombra, que vaya por sobre eso y se dedique a ayudar al club que tanto quiere. Viene de una familia de fútbol y sabe de eso, debería tenerlo recontra claro”. Le faltó arrodillarse nada más a Herrera.

ver también No se vio en TV: Charles Aránguiz brilla como “hombre orquesta” en U de Chile

Revisa el compacto del triunfo de Universidad Católica en el Clásico Universitario 203

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

A falta de cuatro partidos por jugar, la Universidad de Chile está a 10 puntos del líder Colo Colo, mientras que la Universidad Católica quedó apenas a dos unidades en la lucha por el Chile 2.