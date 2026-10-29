El periodista y el ex arquero tuvieron un caliente intercambio al hablar sobre el rendimiento de Clemente Montes.

El irregular presente de Universidad Católica generó un tenso debate entre Johnny Herrera y Manuel De Tezanos en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Ahí, ambos rostros tuvieron un caliente intercambio por el rendimiento de algunos jugadores.

Al momento de hablar de Clemente Montes fue cuando más áspera se puso la cosa, sobre todo cuando llegó el momento de poner sobre la mesa la influencia de Daniel Garnero como entrenador.

Ahí fue cuando el periodista y el ex arquero intercambiaron sus visiones, ya que mientras uno le daba mérito al jugador, el otro se lo saba al DT de los cruzados.

ver también “No los quiere nadie”: explota el ambiente en U. Católica con cántico contra los jugadores

De Tezanos y Herrera tienen tenso intercambio por Universidad Católica

El ídolo de Universidad de Chile aseguró que “Clemente Montes fue el mejor de Católica el semestre pasado y ahora desapareció. Y esa era la forma que tenía de jugar”.

“Entonces el mérito era de Montes, no del entrenador”, respondió algo molesto De Tezanos, quien elevó el tono y generó la molestia del ex arquero.

“Ya, pero baja el tono. Si no, no estái hablando na’ con… Baja el tono”, contestó Herrera, claramente enojado por el intercambio con el periodista.

Tweet placeholder

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados regresarán al ruedo ante Universidad de Chile este domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas en el Claro Arena. Este compromiso será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026.

ver también Garnero apuesta por el renacer de Católica ante la U: “No estamos ganando, pero el clásico es un partido especial”

En síntesis