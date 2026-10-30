Cristian La Nona Muñoz cuenta las horas para visitar a Colo Colo en el estadio Monumental y hace varios años, cuando debutó como jugador, tuvo una anécdota muy buena en una derrota ante el Cacique donde fue protagonista de uno de los goles.

Por esas vueltas que da el fútbol, el debut como jugador del DT de U de Concepción fue en un Superclásico. Cristian Muñoz era una de las promesas de Universidad de Chile y fue incluido en la citación para un partido amistoso frente a Colo Colo.

Eso ocurrió el 23 de enero de 2002 en uno más de los habituales amistosos de verano que los clubes más grandes de Chile protagonizaban entre sí. Y en el estreno de La Nona hubo un error que le habían anticipado que no cometiera. También una equivocación en la salida del estadio El Teniente.

“Tendría que contar esa anécdota en una hora. Es muy buena. Fue el debut. Imagínate mi debut”, introdujo Cristian Muñoz hace seis años en el programa Pelota Parada. Aquella jornada, el Cacique superó por 3-1 a Universidad de Chile, que era dirigida por Víctor Hugo Castañeda.

Cristian Muñoz le da indicaciones a Jorge Espejo en U de Concepción. (Eduardo Fortes/Photosport).

La Nona Muñoz dijo que “recién nos habían subido al plantel. Me citaron para un partido por la Copa Entel a Rancagua contra Colo Colo. El utilero, Moisés Vennekool, que en paz descanse. Se portó muy bien conmigo. Me dijo que esto no es como en la juvenil, si acá pierdes un balón termina en gol”.

“En la juvenil quizá no pasa nada, pero acá si pierdes un balón es gol. Evita jugar cambios de frente, trata de jugar corto. Esas fueron las instrucciones. Me tocó jugar los últimos 20 minutos”, afirmó el otrora volante ofensivo, quien también jugó en Deportes Puerto Montt y Deportes Melipilla.

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DT de U de Concepción recuerda su torcido debut como jugador en un Superclásico vs Colo Colo

Así las cosas, el actual estratego de U de Concepción parece haberse pasado por buena parte las indicaciones que le dieron para ese Superclásico ante Colo Colo. “Veo un cambio de juego simple, le pegué y se la dejé en el pecho a Barticciotto. De primera habilitó a Mario Cáceres y gol. Perdimos 2-1″, afirmó Cristian Muñoz.

En rigor, perdieron 3-1. El Petrolero Cáceres anotó el tercer tanto del Cacique, que también tuvo el doblete de Héctor Tapia para vencer la resistencia de Johnny Herrera. “Imagínate, entré al camarín. La primera imagen, el utilero me dice ‘se lo dije y no me hizo caso’. Me senté, el técnico me reventó”, recapituló La Nona Muñoz.

Una imagen de la Nona Muñoz en la U de Chile. Detrás suyo aparece Marco Olea. (Archivo retocado con ChatGPT).

“Iba ido, salí del camarín y había dos buses. Me subo al de la izquierda y en la mitad estaba Claudio Bravo. Habíamos sido compañeros en la selección. Y me dice ‘hueón, ¿qué estás haciendo en este bus? Este es el contrario”, contó el estratego del Campanil.

Y terminó la anécdota con un dejo de alivio. “Le dije ‘uh, perdón’. Y me fui. Tuve suerte, habría salido en todos lados si hubiera sido hoy”, sentenció La Nona Muñoz en esa entrevista que le concedió a TNT Sports. Un recuerdo gracioso del entrenador, quien cuenta las horas para visitar al Cacique en el Monumental.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la fecha 26?

Colo Colo recibirá a la Universidad de Concepción en la fecha 26 de la Liga de Primera 2026. El partido está pactado para este viernes 30 de octubre a contar de las 19 horas en el estadio Monumental. Y el arbitraje correrá por cuenta de Gastón Philippe.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Concepción está en el penúltimo puesto al cabo de 25 partidos luego de cosechar 23 puntos.