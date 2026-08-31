El atacante panameño anotó un gol al Romántico Viajero y quedó como golero luego de la expulsión del argentino Jorge Broun. Y el DT del Campanil contó un aspecto decisivo para que fuera él quien asumiera el desafío.

Cecilio Waterman seguramente fue el nombre propio que tuvo Universidad de Concepción en la gran victoria vs U de Chile. En primer término, porque el delantero panameño anotó el 2-0 parcial del equipo local tras una corrida frenética.

El centroamericano aguantó muy bien la marca del venezolano Bianneider Tamayo. También dejó en el camino el inentendible achique de Gabriel Castellón. Y remató entre las piernas del zurdo defensor llanero para desatar el carnaval del Campanil.

Por si eso fuera poco, Waterman tuvo que analizar un desafío inédito. Al menos en un partido oficial. Sobre el final del encuentro, el portero argentino Jorge Broun fue expulsado por doble amonestación. Se ganó las dos tarjetas amarillas prácticamente pegadas.

Jorge Broun se ganó una roja cuando la U de Conce ya había agotado los cambios. (Eduardo Fortes/Photosport).

Y el exdelantero de Cobresal y Everton no dudó. Se calzó la camiseta y los guantes de Fatura Broun. Terminó como arquero de la UdeC en el barrial de la cancha en el Ester Roa Rebolledo. En ese contexto, la Nona Muñoz contó varios detalles de esa faceta. “En un reducido jugó al arco y tapó muy bien”, reveló el DT de Universidad de Concepción.

Cecilio Waterman asumió la custodia de la portería casi sin dudar. (Eduardo Fortes/Photosport).

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Nona Muñoz aplaude a Waterman por su exhibición vs U de Chile: “Jugador extraordinario y determinante”

Cristian Muñoz sabe que Cecilio Waterman se ganó merecidos vitoreos tras la victoria del Campanil sobre la U de Chile. “Apenas pasó eso, Cecilio fue al arco. Pero tuvo una buena predisposición”, reveló la Nona sobre el momento clave de la decisión del panameño.

“Estaban molestando con algún arquero medio conocido. Estoy contento por él, no venía en una racha goleadora. Le había costado hacer goles, pero es un jugador determinante”, apuntó el otrora volante ofensivo del Romántico Viajero y exentrenador de Palestino.

Cecilio Waterman fue el improvisado arquero de la U de Conce en el final del duelo ante el Romántico Viajero. (Marco Vazquez/Photosport).

Y valoró la dupla del panameño con un mundialista mexicano, quien lo asistió en el 2-0. “Cuando está en su mejor momento es extraordinario. Estoy contento por lo que hicieron con Funes Mori, jugaron extraordinario arriba. Se están entendiendo súper bien”, manifestó Muñoz.

“Rogelio viene recién llegando. Con el 2-1 se complicó todo, pero estoy orgulloso. Pero en estas situaciones, cuando ganó Cobresal, uno ve la tabla y partes mirando de abajo, la parte anímica debe funcionar de otra manera. Fuimos un equipo totalmente comprometido”, valoró La Nona.

Cecilio Waterman en la única pelota que tomó durante los minutos de arquero. (Eduardo Fortes/Photosport).

Y prosiguió en sus halagos. “Logramos un triunfo muy merecido. Los muchachos hicieron a la perfección todo lo que les pedimos y eso nos dejó contentos”, sentenció el estratego del Campanil, quien debe seguir con este repunte luego de tres derrotas consecutivas en el inicio de su segundo ciclo en la UdeC.

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