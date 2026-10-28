El Pitbull dio a conocer una de las razones que lo borró de la convocatoria, en medio de la información de un cruce con su DT.

La situación de Gary Medel en U Católica vive un tenso momento, ya que además de jugar poco y nada, una pugna con el DT lo borró totalmente del mapa. Y por si fuera poco, llegó una fractura en el peor momento.

“Salaooo, con fractura, pero por suerte nada tan grave”, posteó el Pitbull en una de sus historias de Instagram. De paso, dejó en claro que ante los rumores, su exclusión en la franja se debe a una lesión, con resultado de fractura de pulgar mano izquierda.

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Sin embargo, en las últimas horas fue el periodista Manuel de Tezanos quien desclasificó el quiebre entre el referente cruzado y Daniel Garnero. Ahí, el entrenador cortó del equipo al volante hasta nuevo aviso.

¿Lesión y borrado por el DT? Gary Medel es baja en la UC

Gary Medel sufrió una fractura en su mano, lesión que llega en polémico momento tras información sobre un cruce con el DT Daniel Garnero. Así lo desclasificó el periodista Manuel de Tezanos Pinto.

Photosport.

“La situación entre Garnero y Gary Medel está totalmente rota. Garnero le dijo a Medel que no juega más mientras él sea entrenador. Se generó en una práctica. La cuestión adentro está áspera y tensa”, dijo el comunicador.

Según el relato de De Tezanos, un jugador de la UC “no fue considerado en esa práctica, lo mandan a correr alrededor de la cancha. El jugador se va, se siente pasado a llevar y recibe el apoyo de Gary Medel”.

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“Al entrenamiento siguiente, un jugador titular es mandado a trotar. Eso genera el encontrón con Gary Medel, quien encara a Garnero por estas decisiones”, cerró el periodista de TNT Sports.