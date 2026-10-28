Periodista asegura que ha quedado fuera en los últimos partidos, pese a entrenar con normalidad; apuntan a Garnero.

Una verdadera bomba explotó en San Carlos de Apoquindo que tiene como protagonista a Gary Medel en Universidad Católica, pero en una noticia que divide a los hinchas.

Todo, porque ha salido a la luz la versión de que el Pitbull está fuera de las últimos partidos de la UC, aunque no por situaciones físicas, lo que llama la atención.

Fue el periodista Marco Escobar quien adelantó los detalles del terremoto en la interna con el referente cruzado, donde apunta a claras diferencias con el técnico Daniel Garnero.

Gary Medel no se ha vestido de corto los últimos partidos de la UC. Foto: Andres Pina/Photosport

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Gary Medel en quiebre con Garnero

Universidad Católica se tiene que poner esta noche al día en la Liga de Primera, cuando dispute su duelo pendiente contra Audax Italiano en el estadio Claro Arena, justo antes de recibir a U de Chile en el Clásico Universitario.

Algo que sacude al plantel, justo en el partido que promete ser el más importante para definir el Chile 2 por el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, con el referente.

“Gary Medel está afuera de las últimas citaciones en Universidad Católica por discrepancias con el técnico Daniel Garnero”, detalló el periodista Marco Escobar en Dsports.

Una situación que golpea la interna, cuando vienen de perder ante Unión La Calera y en la víspera de dos partidos importantísimos para el cuadro cruzado en la temporada.

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