Nike reúne a figuras del fútbol femenino para desarrollar nueva colección: Nike United

Patricia Guijarro, Naomi Girma, Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson y Deyna Castellanos aportaron sus ideas al desarrollo de una nueva colección de botines, inspirados en sus experiencias y estilos de juego. Los nuevos zapatos de fútbol Nike United ya están disponibles en tiendas y a través de nike.cl

El fútbol femenino vive un momento de crecimiento y las referentes que hoy destacan en las principales ligas del mundo están contribuyendo a abrir camino para las nuevas generaciones. En ese contexto, Nike United, es una iniciativa que reunió a seis jugadoras internacionales quienes aportaron su visión, comentarios y detalles para el desarrollo de una nueva colección de las tres principales líneas de calzado de fútbol: Mercurial, Tiempo y Phantom.

Esta edición está inspirada en esos momentos donde las jugadoras confían en su instinto para marcar la diferencia dentro de la cancha. El color azul es el protagonista de la colección y transmite calma, control y libertad, mientras que los detalles naranjas aportan energía y los acabados metálicos suman un toque distintivo. Como sello especial, las plantillas llevan los nombres de las dos futbolistas que representan cada silueta, reforzando la conexión entre las atletas y las tres formas diferentes de dominar el campo de juego.

Cada modelo responde a distintas necesidades dentro de la cancha, con tecnologías diseñadas para acompañar las características y el estilo de juego de cada futbolista.

Los Nike Mercurial Vapor 17 y Superfly 11, asociados a Lauren James, del Chelsea, y Salma Paralluelo, del OL Lyonnes, están diseñados para la velocidad. El Vapor 17 combina una parte superior ligera Atomknit con una placa FlyLite, que favorece los cambios rápidos de dirección. El Superfly 11 incorpora una unidad Air Zoom externa para una respuesta más reactiva en cada impulso, junto con una parte superior FlyWeave Ultra que ofrece un ajuste ceñido y firme.

Por su parte, los Nike Phantom 6, utilizados por Deyna Castellanos, de Tigres Femenil, y Sophia Wilson, de Portland Thorns FC, están orientados a la precisión. Su tecnología Gripknit proporciona un contacto controlado con el balón, favoreciendo la ejecución de pases, disparos y definiciones con mayor control.

Finalmente, los Nike Tiempo Maestro, asociados a Patri Guijarro, del FC Barcelona Femení, y Naomi Girma, del Chelsea FC Women, están pensados para quienes construyen el juego a partir del dominio del balón. Su parte superior TechLeather ofrece una sensación suave y uniforme en cada contacto, mientras que los tacos de tracción en forma de cuchilla ayudan a frenar y cambiar de dirección con confianza.

La mirada de las futbolistas chilenas

La llegada de Nike United a Chile también estará presente en grandes talentos del torneo nacional, tales como Yanara Aedo (CC), Michelle Olivares (CC), Estefania Banini (CC), Mary Valencia (CC), Yastin Jiménez (CC), Catalina Figueroa (UCH) y Vaitiare Pardo (UC). Esto también es una oportunidad para conocer la perspectiva de las futbolistas chilenas sobre la evolución del fútbol femenino, la importancia de contar con productos que acompañen sus necesidades dentro de la cancha y la libertad de desarrollar un estilo de juego propio.

La colección Nike United estará disponible desde el 26 de octubre en tiendas Nike, Nike.cl y distribuidores seleccionados.