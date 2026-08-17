“Forjar la historia”: adidas presenta la tercera camiseta de Colo-Colo en honor a los 35 años de la Copa Libertadores

La nueva indumentaria toma como inspiración el metal de la Copa Libertadores de 1991 para transformar 35 años de gloria en una camiseta que celebra la historia, el legado y la conquista más importante del Cacique.

Hay historias que se recuerdan y otras que se forjan. En 1991, Colo-Colo alcanzó la cima del continente y escribió una de las páginas más importantes del fútbol chileno, un logro que trascendió generaciones y que, 35 años después, continúa siendo parte fundamental de la identidad del club.

En honor a esta hazaña, adidas presenta la tercera camiseta de Colo-Colo para la temporada 2026, una indumentaria que nace bajo el concepto “Forjar la historia”, llevando a la camiseta la esencia de una conquista que se convirtió en un símbolo eterno.

El concepto hace referencia directamente al proceso de forjar el metal y a la materialidad que representa la camiseta. Su tono metálico es utilizado como símbolo de gloria, inspirado en el metal de la copa que Colo-Colo levantó en 1991. De esta manera, el diseño y los colores de la prenda toman como referencia aquel trofeo para trasladar su significado a una nueva generación, convirtiéndo un hito histórico en una pieza que se viste con orgullo.

Uno de los elementos protagonistas del diseño es el signoff que incorpora el “91”, en referencia al año en que el Cacique conquistó América, acompañado por el mensaje “La Copa se mira y se toca”. Esto conecta directamente con la historia del club y refuerza la idea central de la campaña: aquella copa que alguna vez fue levantada por un equipo histórico ahora vuelve a hacerse presente.

Así, la tercera camiseta se transforma en mucho más que una nueva indumentaria. Es una forma de tocar la historia, de llevarla puesta y de mantener vigente una conquista que marcó un antes y un después para Colo-Colo. El recuerdo de 1991 deja de estar únicamente en las fotografías y en la memoria de los hinchas para convertirse en parte del presente del club.

A 35 años de aquella hazaña, adidas celebra el momento en que Colo-Colo llegó a lo más alto del fútbol sudamericano y que forjó uno de los legados más importantes del deporte nacional. “Forjar la historia” representa precisamente eso: tomar los grandes momentos del pasado, darles nueva forma y convertirlos en inspiración para el futuro.

La nueva camiseta del Cacique se encuentra disponible en tiendas adidas a partir del lunes 17 de agosto. Para conocer más de estos productos y su disponibilidad, visita las tiendas oficiales de adidas, su aplicación, pagina web, y los principales puntos de venta del país.