El entrenador aclaró si la extensión de los contratos ha influido en el bajón que han tenido los Albos.

Colo Colo vive su momento más difícil de la temporada, justo en momentos donde se habla de las renovaciones. ¿Afecta esto? Fernando Ortiz entregó su postura.

Los Albos han realizado una gran campaña en la temporada 2026, liderando la tabla con mucha comodidad. Sin embargo, ahora suman cuatro encuentros sin ganar en la Liga de Primera y eso ha encendido las alarmas en Macul, sobre todo cuando falta poco para el final del torneo.

Ortiz y el caso renovaciones

Colo Colo le saca 7 puntos de ventaja a Universidad de Chile. Restando cinco encuentros, o sea 15 unidades, pareciera ser que igual tienen gran parte del título en el bolsillo. Pese a esto, es la tendencia a la baja lo que genera preocupación en el Monumental.

“Sí tenemos que retomar el volver a la victoria, estamos conscientes que no estamos haciendo un buen fútbol para lograrlo. Trabajamos para retomar el nivel que veníamos teniendo. Es cuestión de confianza”, explicó el Tano en conferencia de prensa.

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Son varios los jugadores que tienen en duda su continuidad en el club. Arturo Vidal, Marcos Bolados, Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán, Vozinha y hasta el propio Fernando Ortiz, entre otros, podrían salir de Colo Colo a final de temporada. La dirigencia ha dicho que solo analizará las renovaciones tras el termino del torneo, algo que no agradaría mucho entre los futbolistas.

“En mi liderazgo como entrenador tengo que tratar que ellos separen esa situación. Lo más importante es lo deportivo. Tenemos que estar prendidos arriba y no depender de nadie”, comentó Ortiz sobre las extensiones de los contratos.

Ortiz también tiene en duda su continuidad en Colo Colo. Imagen: Photosport

Colo Colo se medirá frente a Universidad de Concepción este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental. Los Albos necesitan regresar el triunfo y así, dar un paso normal hacia una nueva estrella del equipo más ganador del fútbol chileno.