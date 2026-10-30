El técnico cruzado tomó una drástica decisión para defender la portería en el Clásico Universitario, sacando a Vicente Bernedo de la titularidad.

Un auténtico golpe de timón fue el que dio Daniel Garnero, entrenador de la Universidad Católica con miras a la edición 253 del Clásico Universitario, este domingo ante Universidad de Chile, a la hora de confirmar su arquero titular.

Durante el grueso de la campaña ha sido Vicente Bernedo quien fue de la partida tanto en Liga de Primera como en Copa Chile, relegando a la suplencia a un experimentado Darío Melo, quien se hizo cargo cuando el canterano no estaba presente.

Tras los últimos duelos que grafican la mala racha que sufre Católica y que lo tiene muy lejos del Chile 2, Garnero sorprendió a todos en la conferencia de prensa previa al Clásico ante la U al confirmar sin complejidades que “va a atajar Darío“.

Un arrebato del técnico cruzado en favor del meta de 33 años, quien finaliza su contrato con La Franja al término de esta temporada, y que además exhibe la compleja relación que hoy tiene el DT con el plantel de futbolistas, con incidentes de por medio.

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Garnero da golpe de timón en Católica

A la hora de explicar su decisión, detalló que “por suerte en este último tramo logramos tener casi todo el plantel completo. Nos faltan muy pocos, pero hubo momentos en que nos faltaban muchísimos, y los que les tocó jugar después de tanto tiempo, terminaron bien”.

“Hoy hicieron un entrenamiento particular, pero están en condiciones de poder jugar el partido, como es el caso de Juan Ignacio Díaz y Tomás Asta-Buruaga, que venían de inactividades muy largas”, agregó Garnero, quien no descartó más sorpresas en su formación titular.

Con miras al Clásico Universitario, el técnico de Católica enfatizó en que “la U es favorito, porque viene goleando y ganando, pero es un clásico y quizás nos sirve para reaccionar”, quitándose la presión de un duelo clave para sus pretensiones internacionales.

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¿Cuándo juegan los cruzados?

El equipo de Daniel Garnero será local ante la Universidad de Chile, en duelo por la jornada 26 en Liga de Primera, este domingo 1 de noviembre desde las 12:30 horas.

En síntesis