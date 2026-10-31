Desde el “Rey” hasta Woody: El fútbol chileno festejó Halloween con sus mejores disfraces

Los cracks de la Liga de Primera celebraron este 31 de octubre y se volvieron viral. Huachipato lideró la jornada con sorpresiva vestimenta.

Este 31 de octubre se celebra la noche de brujas. La también conocida popularmente como Halloween presenta una jornada para grandes y chicos para disfrazarse y pedir el ya conocido: ¿Dulce o truco?

Pero el fútbol chileno no está ajeno a esta celebración y los clubes de la Liga de Primera dijeron presente con atuendos que se volvieron viral.

El que más emocionado se mostró con la celebración fue Huachipato. El cuadro acerero, ayudado por la Inteligencia Artificial, mostró a parte de sus cracks disfrazados de diferentes personajes como Gokú, Michael Jackson y el Joker.

Pero el que de verdad se tomó enserio la celebración fue Christian Bravo. El joven portero llegó disfrazado del Sheriff Woody Pride de Toy Story. Lo que de inmediato generó diversos comentarios entre los acereros y postuló al mejor atuendo de la jornada.

Arturo Vidal se disfrazó del “Rey” de Colo Colo

Otro equipo que aprovechó de celebrar la fecha fue Colo Colo y Arturo Vidal. El Bicampeón de América, que fue clave en el triunfo por 6-1 a la “U” de Concepción, le hizo honor a su apodo y se disfrazó de Rey.

Aunque ahora en Colo Colo lo ayudaron con el atuendo hecho con IA. “Hubiese traído el disfraz”, lamentó el capitán de los albos. Pero recalcó que va a esperar por el atuendo, para celebrar la conquista del campeonato.

A su vez Deportes Limache también se sumó a Halloween con una promoción de miedo: todos los hinchas que compren la entrada en la tienda oficial y que lleguen disfrazados, se llevan una entrada gratis para el próximo partido ante Audax Italiano.

Daniel Castro también se disfrazó para el Halloween

Campaña que apoyaron sus cracks como Daniel Castro que también se disfrazó para la jornada y del 31 de octubre.