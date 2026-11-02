Uno de los referentes en la interna deja en claro que no bajan los brazos, por lo que hay que rápido enfocarse en los próximos partidos.

Universidad de Chile intenta dar vuelta la página de la derrota por 1-0 en el Clásico Universitario, donde necesita enfocarse en los otros objetivos de la temporada.

Algo donde agarró jineta de capitán Matías Zaldivia, quien aprovechó una publicación en redes sociales de la misma U para mandar un mensaje a sus compañeros y los hinchas.

Con la definición del paso a semifinales de la Copa Chile a la vuelta de la esquina, además de la pelea por el Chile 2 a la Copa Libertadores, el defensor levanta a los azules.

Matías Zaldivia levanta a sus compañeros con lo que viene en la U. Foto: Felipe ZancaPhotosport

ver también El dirigente de U de Chile que llegó al Clásico Universitario cantando el himno de Católica

Zaldivia apunta los otros objetivos con la U

Matías Zaldivia es uno de los referentes del plantel de Universidad de Chile, por lo que es uno de los llamados a evitar que se desmoronen sus compañeros tras la derrota por 1-0 ante Universidad Católica.

Por lo mismo, la U publicó una lista de los partidos que se vienen con la definición por el paso a semifinales de la Copa Chile contra Antofagasta, el jueves en Santa Laura.

Eso no es todo, porque el domingo recibirán a Cobresal en Rancagua, con la idea de despegarse de la Católica por la pelar por el Chile 2 a la Copa Libertadores 2027.

En ese sentido, el defensor nacionalizado chileno publicó un “esto sigue” en sus redes sociales, dejando en claro que en la interna siguen fuertes para completar una buena temporada.

ver también El motivo por el que U de Chile tiene que volver a Rancagua como local ante Cobresal

Mira la foto: