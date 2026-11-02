La autoridad regional rechazó el permiso en Santa Laura, donde pusieron por encima la feria del domingo en Independencia.

Universidad de Chile tuvo que cambiar su planificación de la semana, donde este jueves debe recibir a Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la Copa Chile, en el estadio Santa Laura, y luego debe afrontar el duelo ante Cobresal por la Liga de Primera.

Dicho encuentro estaba agendado para el lunes 9 de noviembre, a la espera de poder regresar al Estadio Nacional, pero fue modificado por la ANFP, ante el eventual título de Colo Colo el domingo, donde jugarán en paralelo.

Si bien los azules intentaron disputar el partido en Independencia, para no moverse de Santiago, una razón obligó a la Delegación Presidencial a rechazar el permiso.

Los azules se vieron obligados a dejar Santiago para recibir a Cobresal. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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La autoridad puso por encima la feria de Santa Laura

El medio Emisora Bullanguera entregó detalles del duelo en que Universidad de Chile se deberá desplazar hasta el estadio El Teniente de Rancagua, cuando el domingo reciban a Cobresal por la Liga de Primera 2026.

Según consignan, el cambio de escenario, desde Santiago a regiones, tiene que ver con la feria que se realiza afuera del estadio Santa Laura, que complicaba toda la operación de seguridad.

Un dato clave para que la Delegación Presidencial rechazara los permisos y obligó a la U a recurrir, una vez más, a Rancagua para lleva su localía hasta esa ciudad.

Esto complica la planificación, porque en acuerdo a las autoridades regionales, no pueden concentrar ni pasar la noche en la ciudad, desplazándose la misma jornada de Santiago a Rancagua.