Los azules tienen recinto para el duelo por le fecha 27 de la Liga de Primera ante los mineros, que será vital para la tabla de posiciones.

Universidad de Chile mira de lejos el título de la Liga de Primera, porque la derrota de este domingo ante Universidad Católica lo dejó con pocas chances de pelear por la corona ante Colo Colo.

Los cruzados cortaron con la racha de cuatro triunfos consecutivos de los azules en el torneo nacional, gracias al solitario gol de Clemente Montes en el Claro Arena.

La derrota deja a la U a 10 puntos del elenco albo, por lo que se tiene que centrar en la lucha por el Chile 2, con la propia UC, que se acercó a dos unidades en la tabla de posiciones.

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La U vuelve a Rancagua para jugar ante Cobresal

La ANFP decidió cambiar el partido de Universidad de Chile ante Cobresal para el domingo a partir de las 15:00 horas, y así se juegue a la misma hora entre Ñublense y Colo Colo en Chillán.

La situación generó problemas en el cuadro azul, ya que el movimiento no le permite ejercer la localía en el Nacional, estadio que será utilizado para el cierre de la Teletón de este sábado.

La U no se mueve de Rancagua. Foto: Andres Pina/Photosport

En Azul Azul pensaron en Santa Laura como alternativa, situación que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana no aceptó, por lo que volverá a jugar como local en el estadio El Teniente de Rancagua, según informó Emisora Bullanguera.

“Finalmente la U hará de local nuevamente en el estadio El Teniente. Los dirigidos por Fernando Gago deberán viajar a Rancagua para enfrentar este domingo a las 15:00 a Cobresal”, señaló el citado medio.

El cuadro laico pidió un aforo de 12 mil espectadores, para un partido que es clave en la lucha por el Chile 2 y también en la pelea por el descenso, la que está llevando a cabo Cobresal.

En síntesis

Universidad de Chile jugará como local ante Cobresal en el estadio El Teniente de Rancagua.

ante Cobresal en el estadio El Teniente de Rancagua. La ANFP programó el partido de la U contra Cobresal para este domingo a las 15:00.

de la U contra Cobresal para este domingo a las 15:00. El cuadro azul solicitó un aforo de 12 mil espectadores para el duelo en Rancagua.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera