Pese a que estamos a solo cuatro fechas de bajar el telón de esta Liga de Primera 2026, apenas seis equipos han completado lo exigido por la ANFP.

La Liga de Primera 2026 está a solo cuatro fechas de llegar a su término, con varios equipos que están contra el tiempo para cumplir con una de las reglas más básicas impuestas por la ANFP: el minutaje de los jugadores Sub 21.

Y es que pese a que quedan pocos partidos para bajar el telón de este año, apenas hay seis clubes que han podido cumplir con los 1.890 minutos exigidos.

Hablamos de Colo Colo, Universidad de Chile, Huachipato, Universidad Católica, Palestino y O’Higgins, quienes ya pueden jugar sin la necesidad de alinear a un juvenil. ¿Y el resto? Pues todavía no cumplen, con uno especialmente complicado que, si no lo logra, arriesga perder puntos.

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Los diez equipos que todavía no cumplen con los minutos Sub 21 en la Liga de Primera 2026

El equipo que todavía no cumple que menos complicado está es Deportes La Serena, ya que está a menos de 90 minutos de alcanzar con lo exigido por la ANFP. Después de los papayeros todos necesitan de más de un partido para lograr lo que dicen las bases del torneo.

Sin embargo, el que más urgido está con cumplir es Deportes Concepción. Y es que el León de Collao todavía debe sumar 346 minutos con algún Sub 21 en cancha. Y ojo, que restan solo 360 minutos por jugar en esta temporada.

Sacando cuentas, hablamos de un promedio de 86 minutos para evitar la resta de puntos, la que varía entre tres y nueve unidades menos dependiendo del porcentaje de minutos Sub 21 acumulados en el torneo.

Deportes Concepción todavía debe varios minutos Sub 21 en esta Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Cabe destacar que un club puede sumar hasta 120 minutos por partido si alinea a más de un juvenil. Habrá que ver si Fernando Díaz tiene a la mano jugadores jóvenes para saldar esta deuda lo más pronto posible.

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En síntesis