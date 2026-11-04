Los Loínos viven un terremoto extradeportivo justo cuando pelean por el ascenso en la Primera B.

Cobreloa se vio sacudido por una solicitud de desafiliación en contra del club. Claro que desde Calama miran con calma esta situación, al menos así lo afirma su vicepresidente.

Los Loínos en la cancha viven un gran presente, luchando con San Luis de Quillota por el título de la Primera B. Sin embargo, fuera de ella sumaron un problema que genera incomodidad justo en un momento muy importante para el equipo.

La respuesta de Cobreloa

Un dictamen de Contraloría le exige al Instituto Nacional de Deportes (IND) que evalúe el Registro Público de Organizaciones Deportivas Profesionales que le permite competir a Cobreloa. Además, también dirigió un oficio a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados. El vicepresidente de los Loínos, Ignacio Mehech, pone paños fríos.

“Son rumores que me encantaría saber de dónde vienen, porque no tienen mucho asidero con la realidad. La gente que lo promueve no entiende lo que significa, porque el IND no tiene la facultad de eliminar la personalidad jurídica de un privador”, indicó Mejech a Cobreloa.

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Esta petición de la Contraloría se debe a los Zorros del Desierto no adoptaron y/o no implementaron a tiempo el protocolo contra el acoso y abuso que exige la Ley N.º 20.019 y el Decreto Supremo N.º 22. Todo esto por la supuesta violación masiva que realizaron un grupo de juveniles del club en 2021.

“Los rumores son contradictorios, hay que ver de dónde vienen. Es un error de interpretación porque la Cámara de Diputadas y Diputados tampoco tiene la facultad para eliminar personalidad jurídica. El director del IND le dijo a la comisión que no tenía las facultades de fiscalizar al club y que no tendría ninguna consecuencia. Me parece un voladero de luces“, aseguró el vicepresidente de Cobreloa.

Cobreloa enfrenta una dura situación a nivel institucional. Imagen: Photosport

“La Comisión de Deportes no tienen ningún pito que tocar. Si fuera por una personalidad jurídica, tendría que verlo el Ministerio de Justicia y el club que está afiliado a la ANFP es una Sociedad Anónima Deportiva, no es una corporación. Por lo tanto, tampoco el Ministerio de Justicia tiene facultades en eso”, cerró Ignacio Mehech.

Desde Cobreloa aseguran estar tranquilos, aunque el hecho es de seria gravedad y con el pasar de los días se irá esclareciendo si la situación tiene validez legal. Todo asociado a una grave acusación de violación ocurrida en la Casa Naranja de Calama.