¿Será la “final” por el título? La ANFP programa el clásico entre Colo Colo y la UC por la Liga de Primera

La ANFP dio a conocer los horarios de la fecha 28, donde se medirán albos y cruzados en el estadio Monumental.

Colo Colo tiene la gran chance de coronarse campeón de la Liga de Primera este domingo, para ello tiene que conseguir una victoria frente a Ñublense y con ello logrará una ventaja irremontable en el fútbol chileno.

Con el triunfo el equipo de Fernando Ortiz es monarca. Además, si empata y Universidad de Chile no le gana a Cobresal, también obtiene el título. Mientras que si pierde y la U cae y Universidad Católica no vence a Limache, también dará la vuelta olímpica.

Colo Colo tiene servida la mesa para ganar su estrella número 35, pero si aquello no ocurre el domingo, tendrá la chance de conseguirla en la próxima fecha frente a la UC en el Monumental.

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La ANFP programa la fecha 28 de la Liga de Primera

La ANFP dio a conocer este jueves la programación de la fecha 28, donde destaca el encuentro entre albos y cruzados en Macul. Se jugará a partir del viernes 21 de noviembre, porque la próxima semana hay un nuevo receso por la fecha FIFA.

El clásico de Colo Colo y Universidad Católica se jugará el domingo 22 de noviembre, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

Colo Colo le ganó por 2-1 a la UC en el Claro Arena por la primera rueda. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Además, la U volverá a jugar en Rancagua, donde ahora será visitante de O’Higgins, el sábado 21 de noviembre desde las 18:00 horas.

Otro clásico que se jugará en la fecha 28 se disputará en el estadio CAP, donde el domingo 28 de noviembre Huachipato recibe a Deportes Concepción desde las 12:00 horas.

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Programación de la fecha 28 de la Liga de Primera

Viernes 20 de noviembre

18:00 horas: Cobresal vs Audax Italiano – Estadio El Cobre

20:30 horas: Palestino vs Unión La Calera – Estadio Municipal de La Cisterna

Sábado 21 de noviembre

12:00 horas: Coquimbo Unido vs Everton – Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso

18:00 horas: O’Higgins vs Universidad de Chile – Estadio Codelco El Teniente

20:30 horas: Universidad de Concepción vs Ñublense – Estadio Ester Roa Rebolledo

Domingo 22 de noviembre