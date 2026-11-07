Además de acercarse a Fernando de Paul para la próxima temporada, los cruzados consultaron por otro guardameta que pertenece al Cacique.

Universidad Católica busca fichar un nuevo arquero de cara al 2027. La danza de nombres ya está desatada pensando en el mercado que se viene, incluso con opciones de Colo Colo que al parecer gustan bastante en la precordillera.

Y es que en los últimos días trascendió que los cruzados se acercaron a Fernando de Paul para ver la posibilidad de un traspaso. El Tuto perdió mucho espacio en el Cacique por su lesión y el arribo de Vozinha, y pese a tener contrato vigente, evalúa salir del Monumental.

Sin embargo, no es el único jugador ligado al Popular que Católica está siguiendo para el puesto de arquero. Aunque ojo, esta otra alternativa no se encuentra actualmente en el club, sino que está a préstamo al otro lado de la cordillera.

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Brayan Cortés, el otro arquero de Colo Colo que busca Universidad Católica

De acuerdo a información entregada por Directv Sports, la UC está sondeando la opción de que Brayan Cortés arribe a la precordillera para el próximo año. “No es alta la cifra para pagar su cláusula de salida”, detalló el periodista Marco Escobar.

Actualmente el formado en Deportes Iquique está a préstamo en Argentinos Juniors, donde ha sido un titular constante en este 2026. Por lo mismo, en Colo Colo están esperando si los de La Paternal comprarán su pase al término de su cesión en diciembre.

Brayan Cortés pertenece a Colo Colo, pero está a préstamo en Argentinos Juniors. | Foto: Argentinos Juniors.

En caso de que Argentinos desista de adquirir el pase del portero de 31 años, su cláusula de salida ronda los 1,2 millones de dólares para cualquier elenco que quiera sacarlo definitivamente del Monumental.

En esta temporada 2026 el iquiqueño ha jugado un total de 36 partidos en Argentinos Juniors, siendo 33 por el torneo trasandino, dos en Copa Libertadores y uno en Copa Argentina. Ha recibido 27 goles y entregado en 16 oportunidades su portería imbatida.

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En síntesis