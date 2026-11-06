El entrenador argentino tiene definido al guardameta para los últimos partido de la Liga de Primera, donde los cruzados luchan por alcanzar a la U en la pelea por el Chile 2.

Universidad Católica tiene por delante un cierre clave en la Liga de Primera 2026. Luego de vencer a la U en el clásico, los cruzados están entusiasmados con la opción de luchar por el Chile 2, aunque para eso deben ganar y esperar que los azules tropiecen.

Para achicar el margen de error Daniel Garnero tiene en mente para este domingo ante Limache mantener el equipo que superó por la mínima a la U en el Claro Arena. Y ojo, que esto también corre para el arco.

De acuerdo a información entregada por el sitio Punto Cruzado, el DT de la franja tiene definido que será Darío Melo el encargado de atajar de acá a final de año, marcando con esto el cierre de temporada anticipada de Vicente Bernedo.

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Darío Melo se adueña del arco de Universidad Católica

El mencionado medio detalló que Garnero ya ratificó en la interna del plantel este movimiento en el arco, depositando su confianza en el ex Deportes Melipilla para los partidos que quedan de acá al término del 2026.

Cabe recordar que Bernedo venía siendo el titular hasta hace algunas semanas. Fue en el choque ante Audax que Garnero decidió darle el arco a Melo, quien mantuvo esa posición para el clásico con los azules con buenos resultados. Y es que en dos partidos apenas recibió dos tantos.

Darío Melo será el encargado de atajar en Universidad Católica hasta el término de año. | Foto: Photosport,

De esta manera, el meta de 33 años será el encargado de resguardar el pórtico cruzado, esto a solo semanas de termina su contrato con los cruzados luego de llegar al club en marzo del 2025.

Darío Melo en esta temporada 2026 ha jugado once partidos en el arco de la UC, siendo cinco por la Liga de Primera, cuatro por la Copa de la Liga y dos por la Copa Chile. Ha recibido 15 goles y entregado en una oportunidad su portería imbatida.

¿Cuándo juega Universidad Católica vs Deportes Limache?

Cruzados y tomateros se verán las caras por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026 este domingo 8 de noviembre a las 12:30 horas en el Claro Arena.

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En síntesis