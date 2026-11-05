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Fútbol chileno

“Ya hay contacto”: alertan a Colo Colo con un adiós de Fernando de Paul rumbo a un archirrival

El portero albo despertó el fuerte interés de la vereda contraria, pese a no jugar tras grave lesión. Ya comenzaron las conversaciones con su entorno.

Por Nelson Martinez

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El Tuto sigue sin jugar tras su larga lesión.
© Photosport.El Tuto sigue sin jugar tras su larga lesión.

Fernando de Paul no ha tenido minutos en Colo Colo tras volver de su larga lesión por una desinserción de isquiotibiales en la pierna derecha. Sin embargo, el Tuto se deja querer en el mercado de pases.

Es que el también ex portero de U de Chile podría completar el triplete de los llamados tres “grandes” y ser nuevo jugador de U Católica. Así lo informó el periodista Coke Hevia, en Radio Pauta.

“Uno de los arqueros que Católica mira es Fernando De Paul”, partió diciendo el comunicador. Pese a que no hay aún un ofrecimiento formal, en los cruzados ya se mueven por el meta albo.

¿Fernando de Paul rumbo al Claro Arena?

Fernando de Paul ha participado en nueve partidos este año en Colo Colo, donde partió siendo titular y hasta las hizo de capitán. Tras su grave lesión, ahora en U Católica alistan conversaciones directas con él para poder ficharlo rumbo al 2027.

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“No llamaron, no preguntaron, pero ya hay un contacto con su entorno para cachar qué onda. Es un líder, para ser titular”, dijo la citada fuente sobre el caso del Tuto y la UC.

Por ahora, el titular del arco cruzado es Darío Melo, quien le quitó el puesto a Vincente Bernedo. Con la incertidumbre de la continuidad de ambos, e incluso del DT Daniel Garnero, la dirigencia se mueve rápido con Fernando de Paul.

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U Católica sigue firme en la lucha por el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores. A falta de cuantro fechas para el final de la Liga de Primera, están a dos puntos de la U. Este domingo juegan de local ante Deportes Limache, a las 12.30 horas.

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