Los azules no podrán tener al atacante por suspensión de amarillas, donde es Hormazábal quien suma favoritismo en su puesto.

Fue en el minuto 75 del compromiso en que Universidad de Chile derrotó por 4-0 a Deportes Antofagasta, que Maximiliano Guerrero dejó la cancha en el plantel del técnico Fernando Gago.

Un movimiento que se podría repetir este fin de semana, cuando los azules deban recibir a Cobresal, por la fecha 27 de la Liga de Primera en el estadio El Teniente de Rancagua.

Esto, porque el atacante está suspendido por tarjetas amarillas, por lo que, de manera de poder mantener la base y la formación de la última goleada por la Copa Chile, se apunta a que Fabián Hormazábal sea su reemplazo.

Fabián Hormazábal se apunta como titular en la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Hormazábal afina detalles para volver a la titularidad en la U

Fabián Hormazábal es quien gana terreno para ser el reemplazante de Maximiliano Guerrero, así al menos lo detallaron en radio Cooperativa, pensando en el duelo de la U ante Cobresal.

En ese sentido, aseguran que el movimiento en la goleada ante Antofagasta no fue al azar, teniendo en cuenta que Gago quiere mantener la táctica y toca el equipo lo menos posible.

Guerrero se perderá el primer partido de la Liga de Primera (antes se perdió tres pero en la Copa Chile), siendo uno de los jugadores que más ha sumado minutos con el técnico Fernando Gago.

Por lo mismo, Hormazábal aparece como la gran banda de esa banda, aunque también le permitiría mover la defensa, lo que entrega mayores variantes en la propuesta de la U.