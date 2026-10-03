El Romántico Viajero disputa los cuartos de final de ida de la Copa Chile, con la necesidad de conseguir un buen resultado.

Universidad de Chile sigue con vida en la Copa Chile. Su próximo rival será Deportes Antofagasta, en una llave que asoma como muy compleja. Más, si sufren una inesperada baja.

El Romántico Viajero viene de eliminar a Everton, en una serie que tuvo capítulos dentro y fuera de la cancha. Finalmente, los dirigidos por Fernando Gago se impusieron por 2-1 en el marcador global, con lo cual se metieron entre los ocho mejores de la competición.

El jugador en duda de U. de Chile

Universidad de Chile trabaja pensando en el choque de ida contra Deportes Antofagasta, el cual será en condición de visita. Por esta razón, es fundamental conseguir un buen resultado para luego sellar todo como anfitrión, aunque ahora surgió un problema.

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De acuerdo a Emisora Bullanguera, Fabián Hormazábal está en duda para el duelo con los Pumas. Según el citado medio, el defensa arrastra molestias físicas que no lo han dejado trabajar tranquilo en los últimos entrenamientos.

Si bien Fernando Gago es un entrenador que suele rotar mucho su formación y donde nadie puede sentirse titular indiscutido, el caso de Hormazábal es especial. Tanto de lateral o como stopper, suele ser de la partida y pieza clave para el entrenador argentino.

Hormazábal es figura clave en U. de Chile. Imagen: Photosport

Los siguientes días de entrenamiento serán claves para saber si Fabián Hormazábal se va sintiendo mejor y puede llegar al encuentro con Deportes Antofagasta. La U ya tiene como bajas a Igor Lichnovsky, Marcelo Morales y Agustín Arce, quienes están nominados a selección chilena.

Universidad de Chile se medirá contra Antofagasta el jueves 8 de octubre a las 19:00 horas, en el Estadio Calvo y Bascuñán de los Pumas. Gago cruza los dedos para que Hormazábal pueda llegar de buena manera a este encuentro fundamental.