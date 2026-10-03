El ex propietario de la concesionaria que administra a la U habla del escándalo ocurrido tras la venta de sus acciones a Clark y compañía.

Universidad de Chile vive un caos administrativo. Prueba de ello es que el ex presidente de Azul Azul (concesionaria que administra al club), Michael Clark, está preso por graves delitos financieros ligados a la compra de las acciones del equipo laico.

Pese a que Clark y otros empresarios ligados a la compra fraudulenta del club están tras las rejas, la presidenta designada por los culpables, Cecilia Pérez, se mantiene como su nada en la institución.

Michael Clark y compañía llegaron al poder de la U tras adquirir las acciones que pertenecían a Carlos Heller, exitoso empresario chileno, quien en entrevista con Forbes dio la cara por la situación por la que pasa el club de sus amores.

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Carlos Heller y la crisis de Azul Azul

El empresario señaló que la venta de acciones de Azul Azul fue en orden de su parte, y que no tenía cómo saber a qué personas le estaba entregando el poder de la U.

“Por lo que quiero a la U, por el tiempo, la energía y el cariño que le entregué, no puedo más que rechazar, condenar y lamentar todo lo que está ocurriendo. Pero hay que ser claros y categóricos: todo el proceso de venta de las acciones está en completo orden“, dijo Heller.

Michael Clark está preso. Foto:. Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Lo hicimos a un Fondo de Inversiones con domicilio conocido, así como también lo eran sus dos principales ejecutivos, y la administradora del fondo estaba sujeta al control de la CMF (ente regulador). No teníamos cómo saber lo que hoy denuncia la Fiscalía, ni quiénes eran las personas encubiertas que estaban detrás de este esquema de interés por Azul Azul“, cerró el millonario empresario.

Carlos Heller se alejó por completo de la U y ahora mira con tristeza la situación en la que se encuentra su querido equipo.

En síntesis

Michael Clark está en prisión por delitos financieros en la compra de Azul Azul .

está en prisión por delitos financieros en la compra de . Carlos Heller afirmó que la venta de acciones de Universidad de Chile estuvo en orden.

afirmó que la venta de acciones de estuvo en orden. Cecilia Pérez se mantiene como presidenta designada de la concesionaria Azul Azul.

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