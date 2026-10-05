Le dicen el Pony, jugó más de 600 partidos oficiales en la Liga MX, se nacionalizó mexicano en 2002 y ya nota el cambio de mano técnica en el cuadro azteca, que nombró a Rafa Márquez como DT apenas terminado el Mundial 2026. Ah, dijo que Chile se salvó por la lesión del joven Gilberto Mora...

Mucho antes de que el chileno Rodrigo Ruiz se hiciera ídolo absoluto en México, tuvo su debut por la Roja. Alcanzó a jugar siete partidos Clase A y en 2002, se nacionalizó azteca. El Pony se erigió en una leyenda del Santos Laguna e incluso tiene una estatua que lo conmemora como ídolo de ese club.

Por ende, sabe muy bien de qué habla cuando tiene que analizar la Liga MX. Y también a la selección mexicana. En ese contexto, RedGol se puso en contacto con el Pony Ruiz para analizar el último partido amistoso que Chile tendrá en América del Norte. Será frente a México.

“México usó su cuadro titular contra Estados Unidos. Hay que esperar el equipo que aparezca contra Chile, pero creo que la tónica va a ser esa: un equipo alternativo. Es un nuevo proceso, con nuevo técnico, hay muchas expectativas”, aseguró el otrora futbolista de la Unión Española.

Rodrigo Ruiz en acción por el Santos Laguna, donde es un ídolo absoluto. (Jamie Sabau/Getty Images).

Agregó que “cuando hay procesos nuevos, todos quieren aprovechar su oportunidad. Muchos nuevos fueron citados. En ese aspecto, México hará un partido serio contra Chile”. Sobre todo después de la derrota contundente vs Estados Unidos, además del empate contra Perú y Colombia.

¿Se nota la mano de Rafa Márquez?

Creo que sí, desde el primer partido contra Colombia que se podría decir que arrancaron contra un rival de buen nivel. Manejaron conceptos que le gusta a Rafa: la presión, intensidad y el hecho de tener una buena posesión de pelota. Es muy temprano para emitir un juicio, pero indudablemente por lo que hizo él, (Juanma) Lillo y gente que le gusta ese fútbol, es lo que buscará.

Rafa Márquez junto a Juanma Lillo, su colaborador en la selección de México. (Chris Coduto/Getty Images).

Aunque ya se puso el parche antes de la herida…

Sí. Rafa dijo que obviamente no tiene los jugadores que sí tiene el Barcelona para desplegar ese fútbol. Pero si lo trabajas, lo puedes llegar a realizar. Eso va a buscar.

Chile se salvó por la lesión del joven Gilberto Mora, ¿qué opina de él?

Gilberto Mora es extraordinario. No es algo que sorprenda. Lo ha demostrado desde que debutó a los 15 años. Han pasado dos años y algo de eso, ya juega en la selección y jugó un Mundial. No deja de sorprender porque es un joven de 17 años, pero tiene muchos partidos en el cuerpo. La edad que tiene, que siga jugando de esa manera, lo tiene de manera nata. Es un gusto verlo jugar.

Gilberto Mora en acción por la selección de México. Ya jugó un Mundial, el de 2026, por el Tri. (Jamie Sabau/Getty Images).

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Es chileno ídolo en México: Rodrigo Ruiz exige un nuevo DT rápido para la Roja

El chileno Rodrigo Pony Ruiz se hizo un nombre imborrable en México, donde jugó 639 partidos oficiales en la Liga MX y palpita este amistoso del cuadro azteca ante la Roja con las ganas de que rápidamente se defina el nuevo director técnico.

“Obviamente que en ese aspecto, en lo personal siempre deseo que se hagan bien las cosas en la selección, el fútbol chileno. Creo que esas situaciones que se han dado en cuanto a resultados y el hecho de no ir a varios Mundiales no es el reflejo correcto”, afirmó el Pony Ruiz, quien también jugó en el Toros Neza.

Añadió que “todos tenemos esa esperanza de que eso cambie, pero también que todavía se siga con un dt interino y no se aclare esa situación, imagínate”. Dejó entrever su molestia con la rara situación de Nicolás Córdova y su estadía de emergencia que parece eterna.

Nicolás Córdova en el partido que Chile perdió vs Estados Unidos. (Jeff Lee/Photosport).

¿Le gusta algún DT para la Roja?

Ay, no. Está complicado. Siempre dicen que (Manuel) Pellegrini, pero no sé si en su caso habrá llegado alguna oferta. Si habrán ido por él o no. Si tiene la intención o no. Técnicos van a haber, el tema es que haya una cabeza y planifique lo que viene por delante. Es mucho lo que se tiene para trabajar en todo aspecto. En selecciones menores y toda la estructura que hay que armar para que Chile esté en una mejor posición.

Le cambio de tema, se consolidó Esteban González en el Querétaro

Querétaro siempre ha sido un equipo que lamentablemente pelea situaciones, no de descenso, acá no hay descenso hace un tiempo. Pero ya se ve su mano, después de hacer una pretemporada y armar bien el plantel, lleva un tiempo conociendo la liga. Todo ese tipo de cosas le ha permitido tener buenos resultados. Da gusto.

Esteban González goza un buen momento junto a los Gallos Blancos de Querétaro. (Agustin Cuevas/Getty Images).

¿Cuándo juega México vs la selección chilena?

México se medirá a Chile este martes 6 de octubre a contar de las 23:30 horas en Los Angeles Memorial Coliseum, estadio que tiene capacidad para 77 mil 500 personas.