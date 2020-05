Pony Ruiz y su distanciamiento con la Roja: "Mauricio Israel me mató y al final resultó ser un sinvergüenza"

Rodrigo Ruiz, el Pony, habló en extenso con La Redgoleta de RedGol y uno de los temas que abordó fue distanciamiento con la selección chilena. El atacante, que salvo sus inicios en Unión Española realizó toda su carrera en México, no se sintió muy querido en la Roja.

“Los medios fueron muy injustos conmigo. Vámonos a estadísticas y las posibilidades de jugar que tuve fueron mínimas, y jugar en esa selección no era fácil. Estaba Zamorano, Salas y Claudio Núñez que también estaba México”, dijo el Pony Ruiz.

Agregó: “si me hubiesen dado 20 partidos, 10 de titular, la verdad te diría que me dieron la oportunidad y no la aproveché, pero hay que irse a los números y checar las pocas posibilidades que tuve. De todas formas estoy agradecido por la experiencia de la selección, pero no qquedé satisfecho por los pocos minutos que tuve”.

Incluso reveló a un crítico puntual que lo sacó de quicio: Mauricio Israel. El otrora delantero del Santos Laguna dejó una sabrosa cuña sobre el ex rostro de televisión.

“Los medios dudaban mucho del porqué estaba en la selección. Me dieron parejo y me reventaban. Lo encontraba injusto, porque en México siempre valoraron mi trabajo. En ese momento ya era un jugador con una cantidad de partidos importantes como para aguantar situaciones que no van. Fueron muchas las situaciones que me llevaron a alejarme de la selección chilena”, expuso.

Sentenció que “me acuerdo de Mauricio Israel. Nunca he sido muy adepto a leer critica, ni cuando jugaba bien. Me da exactamente igual, pero en este caso estaba mi familia en Chile. Y el tipo, que al final resultó ser un sinvergüenza, me mató… No recuerdo qué dijo puntualmente, pero a grandes rasgos preguntaba que quién era yo y qué había conseguido”.