Rodrigo Pony Ruiz y su lejanía con la selección chilena: "Me sentí pisoteado y humillado, me reventaron y me aburrí"

Rodrigo Ruiz, el Pony, repasó su distancia con la selección chilena. Durante la segunda parte de los 90, no eran pocos los que se preguntaban por qué la Roja despreciaba al atacante formado en Unión Española que daba sus primeros pasos en México con éxito. Más aún cuando fichó en 2000 por el Santos Laguna y la rompió.

Actualmente con 48 años, el Pony habló en extenso con LUN y repasa los hechos que lo llevaron a alejarse de la selección chilena e incluso nacionalizarse mexicano.

“Fui a un partido en 1993 en Alicante, y perdimos 2-0 con España. Fue una selección que se armó para ese duelo, pero después don Nelson no siguió. Vino Xabier Azkargorta y ahí jugué dos amistosos, marqué mi primer y único gol en la selección. Fui a Nueva Zelanda. Ese día hice dupla con Marcelo Salas”, recordó Rodrigo Ruiz.

Agrega que “después se fue Azkargora y hubo un lío con los jugadores de Colo Colo cuando estaba Nelson Acosta. Yo fui de vacaciones a Chile y me citó para los partidos con Colombia y Paraguay. Luego de un partido que perdimos con Uruguay me cortó y no me llamó más”.

Con el fracaso de la Roja en la Copa América de 1995 y apenas breves apariciones en Chile, el Pony dijo adiós definitivamente de la Roja el 2001 cuando estaba Pedro García en la banca: “Pedro García me citó para un amistoso con Honduras y un encuentro con Perú que perdimos 3-1. Ya después no me citaron más. En Lima jugué mi último partido por la selección”, expuso.

“Ese fue el minuto en que decidí no jugar más por la selección. Yo estaba pasando un gran momento en Santos y vino ese partido. Pedro García llamó a varios jugadores que estaban en México para ese encuentro que se jugó en Monterrey. Mis compañeros me preguntaban por qué no estaba en la selección. Incluso me llamaron para decirme que no me iban a convocar y lo encontré desubicado, porque siempre te llamaban para decirte que estarías citado. Ellos estaban en todo su derecho, pero me sentí pisoteado y humillado. Además que estaba cansado de las críticas que le hacían más daño a mi familia que a mí”, añade.

Sentencia que “después de ser campeón con Santos fui a Chile de vacaciones. Al llegar me enteré que Pedro García me había nominado a la selección para un partido por las eliminatorias. Hablé con él y le dije que no iba a ir por muchas cosas. Cerré por fuera las puertas de la selección, me aburrí. Me dieron duro y parejo, me reventaron. Lo encontraba injusto, porque en México siempre valoraron mi trabajo. Fueron muchas las situaciones que me alejaron de la selección, pero ya está. Tampoco voy a andar llorando”.