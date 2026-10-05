Justo cuando Nicolás Córdova aseguró que con los jugadores del fútbol chileno no alcanza, recordamos el amistoso en que Martín Lasarte puso a futbolistas locales ante el Tri.

Chile disputa un nuevo encuentro amistoso en su gira por Norteamérica. Esta vez será contra México, rival al cual no se mide desde 2021 con varias caras poco recordadas.

En estos días mucho se ha debatido sobre el nivel de los jugadores nacionales. Nicolás Córdovadijo abiertamente que a los del medio chileno no les alcanzaba para la exigencia internacional, algo que al menos hace unos años no parecía ser así.

El empate de Chile y México en 2021

El 8 de diciembre de 2021, con Martín Lasarte en la banca de Chile, La Roja realizó una gira por Norteamérica. La gracia fue que el entrenador uruguayo llevó en su gran mayoría a jugadores del medio local, más algunos que militaban en el continente.

Fue así como ante México saltó a la cancha una formación con Sebastián Pérez; Jeyson Rojas, Benjamín Kuscevic, Sebastián Vegas, Nicolás Díaz; Claudio Baeza, Marcelino Núñez, Pablo Parra; Joaquín Montecinos, Iván Morales y Clemente Montes.

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También ingresaron Víctor Méndez, Gabriel Suazo, Bastián Yáñez, Diego Valencia, Ignacio Saavedra y Cristián Zavala. La mayoría, nombres poco habituales para esos tiempos de la selección, pero lograron tener rodaje en estos encuentros.

¿Cómo terminó el amistoso con México? Fue empate 2-2, con anotaciones de Iván Morales y Pablo Parra. Si bien el Tricolor también jugó con varias caras nuevas, demostró Lasarte que los del medio local estaban para sumarse al proceso.

Ahora después de casi cinco años, La Roja se verá la cara nuevamente con la selección azteca. Esta vez con un interinato con más capítulos que Verdades Ocultas. El encuentro entre Chile y México será este martes 6 de octubre a las 23:30 horas.