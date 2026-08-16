Este ayudante que tuvo Martín Lasarte en la selección chilena e puso fin a su cargo en el Bolso ante una situación institucional muy delicada.

No es nuevo el lazo entre Nacional de Uruguay y la Roja, pues se dio cuando Eduardo Vargas estuvo en el Bolso. Aunque el segundo goleador histórico de la selección chilena estuvo lejísimo de ser el goleador temible que la directiva esperaba.

Ya con el paso de Turboman muy lejos en la historia, el gigante charrúa y sudamericano está sumido en una crisis institucional muy importante. Después de la derrota ante Racing de Montevideo, la segunda consecutiva en el Torneo Clausura, la directiva decidió echar al DT.

Así las cosas, Jorge Bava fue despedido de su cargo. Y mientras la plana mayor de los Bolsilludos buscan al sucesor, se desató un efecto dominó que da cuenta del gran problema interno que vive la institución, ganador de 50 campeonatos uruguayos y tres Copas Libertadores.

Jorge Bava no va más como DT del Bolso, donde estuvo desde marzo de este año. (Héctor Vivas/Getty Images).

En ese contexto, el efecto dominó fue durísimo. Y un ayudante que tuvo Martín Lasarte en su paso por la selección chilena decidió renunciar a su cargo. Se trata de Sebastián Eguren, otrora volante central que oficiaba de gerente deportivo en Nacional.

“Eguren decidió dar un paso al costado ante la salida de Jorge Bava y los malos resultados actuales. El gerente deportivo aceleró una decisión que se analizaba”, informó el periodista Federico Buysan a través de sus redes sociales. Pero el exjugador del Villarreal no fue el único con paso en el fútbol chileno que dijo adiós.

Un ex Unión Española acompaña a un exayudante de la Roja: ambos se van en Nacional de Uruguay

Así como el exayudante de Lasarte en la Roja le puso fin a su ciclo como gerente deportivo de Nacional de Uruguay, también lo hizo un otrora enganche que dejó muy buen recuerdo en la Unión Española. “También el secretario general del club acompañó a Eguren”, aseguró el citado comunicador.

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Se trata de Martín Ligüera, quien jugara en los hispanos durante las temporadas 2010 y 2011. Llegó desde Olimpia de Paraguay y dejó un gran rendimiento en el estadio Santa Laura: al cabo de 44 partidos anotó 15 goles y regaló 14 asistencias. También le puso fin a su cargo en Nacional de Uruguay.

Martín Ligüera festeja uno de sus goles en la Unión Española. (Marcelo Hernández | Photosport).

Por lo pronto, la directiva del Bolso busca al sucesor de Jorge Bava. Y hay varios nombres en carrera, aunque aparentemente el argentino Diego Monarriz es el favorito. También aparecieron como candidatos Sebastián Abreu, Álvaro Gutiérrez, Gustavo Munúa, Pablo Repetto y otro trasandino: Gustavo Costas. Más luego que tarde habrá un escogido.

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