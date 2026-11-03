El jugador que más minutos ha sumado con Gago se queda fuera de un duelo clave para el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Universidad de Chile necesita enfocarse nuevamente en sus objetivos, siendo el regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 el gran premio que quiere el plantel azul en la Liga de Primera.

Si bien también este jueves se juegan el paso a las semifinales de la Copa Chile, en una llave donde deben dar vuelta el compromiso ante Deportes Antofagasta, hay preocupación para el fin de semana.

Esto, porque el equipo de Fernando Gago tendrá que recibir a Cobresal sin el jugador de cancha que más minutos suma con el argentino, aparte de Gabriel Castellón: Maximiliano Guerrero.

Maxi Guerrero sólo ha faltado en tres partidos por la U: dos por suspensión y otro fue banca, todos en Copa Chile. Foto: Felipe Zanca Photosport

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Guerrero es el jugador de cancha que más minutos suma con Gago

Universidad de Chile tiene la primera baja confirmada para el fin de semana, cuando tenga que recibir a Cobresal por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026, en Rancagua.

Maximiliano Guerrero vio la tarjeta amarilla en el minuto 97 del Clásico Universitario, tras un encontrón con Zampedri, lo que provocó ser amonestado por el árbitro Diego Flores.

Con esto, el atacante suma 5 amonestaciones en el torneo, que lo deja automáticamente fuera del siguiente compromiso de los azules que es ante los mineros.

Guerrero sólo se ha perdido tres partidos en la temporada, dos por lesión y uno por ser suplente, pero en la Copa Chile, donde en la Liga de Primera ha estado en todos los encuentros, al igual que Gabriel Castellón (el portero suma una ausencia en la Copa de La Liga).