Colo Colo puede asegurar el título este domingo, pero Ñublense advirtió que no le facilitará la celebración.

Colo Colo tiene la primera opción de celebrar un nuevo título, en el próximo partido ante Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera, que podría terminar con la estrella 35 para los albos.

Escenario favorable para el Cacique, que mantiene una ventaja de 10 puntos sobre U. de Chile y necesita una victoria para coronarse campeón, pero los Diablos Rojos tienen otros planes y advierten que no se quedarán atrás.

Colo Colo puede ser campeón ante Ñublense este fin de semana.

Vicente Núñez le pone presión a Colo Colo

En la antesala del compromiso, el técnico de Ñublense, Vicente Núñez, conversó con RedGol y anticipó el desafío que tendrá su equipo frente al líder del campeonato.

El entrenador aseguró que el plantel trabaja con tranquilidad para preparar el encuentro, pero dejó claro que no considera el partido como una celebración anticipada para los albos.

“Estamos tranquilos”, señaló el DT, quien también anticipó que el resultado se definirá en la cancha.

“Vamos a ver qué va a pasar el domingo. Nosotros estamos en la pelea, por eso le digo que vamos a ver qué pasa en ese partido”, agregó.

ver también ¡Albo locura! Hinchas de Colo Colo agotan en tiempo récord entradas para partido con Ñublense

Así las cosas, Ñublense buscará hacerse fuerte en su estadio y sumar puntos que le permitan seguir luchando por un lugar en copas internacionales, mientras Colo Colo intentará dar el último paso al título.

¿Cuándo juegan Colo Colo vs. Ñublense?

Colo Colo y Ñublense se enfrentarán el próximo domingo 8 de noviembre, desde las 15:00 horas, en Chillán, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Misma horario en el que U. de Chile recibirá a Cobresal, en una jornada que puede ser determinante para la definición del torneo.

En resumen…