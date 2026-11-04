El ente rector del fútbol chileno ratificó que el trofeo Huemul de Plata estará en el Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún Arenas.

Colo Colo está a un solo triunfo de gritar campeón en esta temporada 2026 de la Liga de Primera. Si los albos este domingo vencen a Ñublense en su visita al Bicentenario Nelson Oyarzún, la estrella 35 será por fin una realidad en el Cacique.

Pese a las ganas que había de que se diera la consagración en el Estadio Monumental, todo apunta a que otra vez habrá que dar la vuelta olímpica en otro recinto, algo que se ha hecho costumbre en los últimos años para los albos. Si ir más lejos, desde el 2014 que el Cacique ni grita campeón en su casa.

Afortunadamente si se da el escenario del título, este será con todas las de la ley, ya que de acuerdo a información que maneja RedGol, la ANFP tiene todo listo para que el Popular festeje como corresponde en la Región del Ñuble.

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El Huemul de Plata estará en el Bicentenario Nelson Oyarzún

Según nos contaron desde Quilín 5635, el trofeo Huemul de Plata, más todas las medallas, cotillón y aparataje que pone la ANFP para el campeón, estarán este domingo presentes en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

Así las cosas, el equipo de Fernando Ortiz podrá celebrar como Dios manda si logra ganar o se dan los resultados necesarios para pode levantar la copa de campeón, evitándose así episodios algo desagradables del pasado más reciente.

El trofeo Huemul de Plata estará en Chillán para que Colo Colo pueda levantarlo en caso de vencer a Ñublense. | Foto: Photosport.

Para quienes lo hayan olvidado, el Cacique fue campeón en 2022 tras vencer como visitante a Coquimbo Unido. ¿El gran problema? Pues que no estaba la copa de campeón en el Sánchez Rumoroso y tampoco había hinchas albos presentes en el recinto para celebrar. Por suerte, el panorama será distinto para este domingo.

¿Cuándo jugará Colo Colo vs Ñublense?

Albos y chillanejos se enfrentarán este domingo 8 de noviembre en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis